В Башкирии начались массовые рейды

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В выходные дни пройдут массовые рейды на дорогах Башкирии. Как сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов, нацелены экипажи будут на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в частности управление автомобилем в стоянии опьянения или без водительских прав.
Однако особое внимание будет уделяться перевозке детей, передвижению несовершеннолетних велосипедистов и водителей мопедов, находящихся на дорогах общего пользования.
Известно, что в субботу в Уфе экипажи будут патрулировать на улице 50 лет Октября. Задействован в рейдах будет вес личный состав ГИБДД совместно с другими службами органами МВД