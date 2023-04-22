В Башкирии начались массовые рейды

В выходные дни пройдут массовые рейды на дорогах Башкирии. Как сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов, нацелены экипажи будут на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в частности управление автомобилем в стоянии опьянения или без водительских прав.