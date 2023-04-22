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Published Сегодня, 05:03

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В Башкирии начались массовые рейды

22 апреля 2023, 05:03
Фото: 1MI

В Башкирии начались массовые рейды ГИБДД

В мероприятии будет задействован весь личный состав.

В выходные дни пройдут массовые рейды на дорогах Башкирии. Как сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов, нацелены экипажи будут на профилактику ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в частности управление автомобилем в стоянии опьянения или без водительских прав.

Однако особое внимание будет уделяться перевозке детей, передвижению несовершеннолетних велосипедистов и водителей мопедов, находящихся на дорогах общего пользования.

Известно, что в субботу в Уфе экипажи будут патрулировать на улице 50 лет Октября. Задействован в рейдах будет вес личный состав ГИБДД совместно с другими службами органами МВД

#Элина Сайфранова
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