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В Башкирии 1,5-годовалый ребенок погиб в ДТП по вине пьяного водителя без прав

22 апреля 2023, 10:27
Фото: ГИБДД РБ
Трагедия произошла в Давлекановском районе на 3 км дороги Поляковка-Черниговка, сообщили в ГИБДД,

Сегодня, около часа дня в Давлекановском районе произошло ДТП, в котором погиб 1,5-годовалый ребенок. Как сообщают в ГИБДД Башкирии, автомобиль ВАЗ-21099 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору, после чего опрокинулся.

Так, всего в салоне находилось 5 человек, в том числе 3 детей. К сожалению, полуторагодовалый ребенок от полученный травм скончался. Было установлено, что погибший ребенок находился на заднем сидение без детского удерживающего устройства.

За рулем, по информации Госавтоинспекции, был 18-летний водитель с состоянии алкогольного опьянения — освидетельствование показало 0,537 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у молодого парня нет водительских прав, а сам автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

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