В Башкирии 1,5-годовалый ребенок погиб в ДТП по вине пьяного водителя без прав

Сегодня, около часа дня в Давлекановском районе произошло ДТП, в котором погиб 1,5-годовалый ребенок. Как сообщают в ГИБДД Башкирии, автомобиль ВАЗ-21099 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору, после чего опрокинулся.