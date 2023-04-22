В Башкирии 1,5-годовалый ребенок погиб в ДТП по вине пьяного водителя без прав

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Сегодня, около часа дня в Давлекановском районе произошло ДТП, в котором погиб 1,5-годовалый ребенок. Как сообщают в ГИБДД Башкирии, автомобиль ВАЗ-21099 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на электроопору, после чего опрокинулся.
Так, всего в салоне находилось 5 человек, в том числе 3 детей. К сожалению, полуторагодовалый ребенок от полученный травм скончался. Было установлено, что погибший ребенок находился на заднем сидение без детского удерживающего устройства.
За рулем, по информации Госавтоинспекции, был 18-летний водитель с состоянии алкогольного опьянения — освидетельствование показало 0,537 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у молодого парня нет водительских прав, а сам автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.