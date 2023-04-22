Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

Стали известны пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения. Согласно подсчетам экспертов Башстата, в период за январь–февраль этого года в республике родилось 5 708 человек, а погибло — 8 255. Естественная убыль населения составила 2 547 человек.