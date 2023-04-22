Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Стали известны пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения. Согласно подсчетам экспертов Башстата, в период за январь–февраль этого года в республике родилось 5 708 человек, а погибло — 8 255. Естественная убыль населения составила 2 547 человек.
Рекордный коэффициент по естественной убыли населения зафиксирован в Федоровском районе — на 1000 населения -16,1, далее идет Бураевский района с показателем -15,7, Краснокамский район (-12,3), Стерлибашевский район (-11,9) и Ермекеевский район (-11,8).
Среди муниципалитетов, в которых показатель рождаемости выше смертности за январь–февраль, Абзелиловский район — 4,3 на 1000 населения, Бурзянский район — 1,4, Уфимский район — 1,1 и Стерлитамакский район — 0,4.