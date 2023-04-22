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Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

22 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI
Об этом гласят данные Башстата за январь–февраль 2023 года.

Стали известны пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения. Согласно подсчетам экспертов Башстата, в период за январь–февраль этого года в республике родилось 5 708 человек, а погибло — 8 255. Естественная убыль населения составила 2 547 человек.

Рекордный коэффициент по естественной убыли населения зафиксирован в Федоровском районе — на 1000 населения -16,1, далее идет Бураевский района с показателем -15,7, Краснокамский район (-12,3), Стерлибашевский район (-11,9) и Ермекеевский район (-11,8).

Среди муниципалитетов, в которых показатель рождаемости выше смертности за январь–февраль, Абзелиловский район — 4,3 на 1000 населения, Бурзянский район — 1,4, Уфимский район — 1,1 и Стерлитамакский район — 0,4.

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#Элина Сайфранова
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