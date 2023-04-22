Что известно о погибшем в ДТП судье Верховного суда Башкирии Андрее Власове

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
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Updated Сегодня, 12:21
Сегодня, 22 апреля, в результате резонансного ДТП погиб судья Верховного суда Республики Башкортостан Андрей Власов.
Напомним, что погибший находился за рулем Мазда СХ-9, когда произошло столкновение иномарки с микроавтобусом «Пежо Боксер» на дороге Нефтекамск-Дюртюли. Известно об одном пострадавшем из легкового автомобиля, а также о 10 пассажирах из микроавтобуса. Все были доставлены в ГБУЗ «Дюртюлинская ЦРБ» для осмотра. На данный момент идет доследственная проверка по факту ДТП.
Как выяснил Mkset, Власов Андрей Леонидович был назначен судьей Верховного суда РБ ровно десять лет назад — 22 апреля 2013 года указом президент РФ. Однако карьеру судьи Власов начал в 2007 году в Белокатайском районном суде, срок его полномочий был продлен в 2010 году еще на три года.
В 2017 году уже будучи судьей Верховного суда РБ Андрей Власов рассматривал апелляционную жалобу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина, которого в июне того же года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Никитина признали виновным в злоупотреблении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Суд первой инстанции согласился с доводами обвинения, а именно с тем, что будучи должностным лицам Владислав Никитин в 2011 году незаконно и «в личных интересах» перевел из федеральной собственности в муниципальную земельный участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка составляла более 896 млн рублей, однако впоследствии он был продан компании ООО «ПИК „Башкиргражданпроект“ за 100 млн рублей, а в 2012 права на участок были переданы компании ООО „Завод Промсталь“. Директором этой компании являлась родная сестра Никитина Юлия Яковлева. Предполагалось, что на участке будет построен коттеджный поселок, однако проект так и не реализовали. Своей вины Владислав Никитин не признает.
Как мы уже отметили, в октябре 2017 года адвокаты бывшего вице-мэра Уфы подали апелляцию в Верховный суд РБ. После первого слушания следующее заседание сначала было назначено на октября 2017 года, а после дважды переносилось сначала на декабрь того же года, а потом на январь 2018 года.
В конечном итоге, судья Андрей Власов принял решение смягчить приговор бывшему вице-мэру Владиславу Никитину на один год — мужчину приговорили отбывать наказание в колонии общего режима на 2 года и 6 месяцев. С приговором защита была несогласна и сообщила о намерении обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
Так, в 2019 году уже Президиум Верховного суда РБ заявил, что апелляционная комиссия в 2018 году допустила ошибки. В частости, не были мотивированно опровергнуты доводы Владислава Никитина о том, что ему в вину были поставлены события, которые произошли задолго до того, как он занял кресло первого вице-мэра. Потому президиум принял решение отменить вынесенные по делу Никитина ранее вердикты и вернуть дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Редакция Mkset приносит искренние соболезнования семье Андрея Власова.