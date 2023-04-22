Что известно о погибшем в ДТП судье Верховного суда Башкирии Андрее Власове

Суд первой инстанции согласился с доводами обвинения, а именно с тем, что будучи должностным лицам Владислав Никитин в 2011 году незаконно и «в личных интересах» перевел из федеральной собственности в муниципальную земельный участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка составляла более 896 млн рублей, однако впоследствии он был продан компании ООО «ПИК „Башкиргражданпроект“ за 100 млн рублей, а в 2012 права на участок были переданы компании ООО „Завод Промсталь“. Директором этой компании являлась родная сестра Никитина Юлия Яковлева. Предполагалось, что на участке будет построен коттеджный поселок, однако проект так и не реализовали. Своей вины Владислав Никитин не признает.