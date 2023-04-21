Жительнице Башкирии отказали в детских выплатах по необычной причине

Ксения рассказала Mkset, что, когда она приходила в Социальный фонд и в ЗАГС, при ней там открывали базу данных, в которой два человека с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения. Если же открывать каждую карточку отдельно, то место жительства и другие данные у этих женщин разные. Но именно при подаче заявления на пособия на прописку никто не обращает внимания.