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Жительнице Башкирии отказали в детских выплатах по необычной причине

21 апреля 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Уфе женщина не смогла оформить пособие на ребенка из-за двойника в Барнауле

Уфимка обратилась со своей проблемой к Радию Хабирову.

Ксения З. рассказала, что ей уже несколько лет отказывают в выплате пособия. Все дело — в ее «двойнике» из Барнаула.

«У нас полностью совпадает ФИО и дата рождения. При подаче заявления на пособия через госуслуги мне приходят отказы, причины разные. То предоставление неполных или недостоверных данных, то по данным каких-то служб я не проживаю на территории Башкортостана, из последнего (прилагаю скриншот) я должна предоставить свидетельство о расторжении брака (я в браке не состою и не состояла никогда)», — поделилась она своей историей.

Ксения рассказала Mkset, что, когда она приходила в Социальный фонд и в ЗАГС, при ней там открывали базу данных, в которой два человека с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения. Если же открывать каждую карточку отдельно, то место жительства и другие данные у этих женщин разные. Но именно при подаче заявления на пособия на прописку никто не обращает внимания.

По словам Ксении, все это время сотрудники обоих ведомств не решают проблему, а перекладывают ответственность друг на друга.

«Я два года подряд подавала заявления через Госуслуги и, когда приходит отказ, мне приходится брать все документы и идти объяснять ситуацию в сотый раз. Делают сканы документов и отправляют на пересмотр. Но на это ведь нужно время, да и я хожу не первый год, думаю что можно было уже предпринять какие-то меры», — считает она.
#Наталья Балыкова#Общество
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