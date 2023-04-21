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Забрала из-за алиментов: глава СКР в Башкирии получил задание от Бастрыкина

21 апреля 2023, 04:52
Фото: 1MI

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить жалобу 17-летней девушки из Белорецка на мать

В первую очередь региональное управление выяснит, почему опека не лишает женщину родительских прав.

Руководитель Следкома поручил провести проверку после того, как история получила огласку на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Накануне один из телеканалов рассказал о 17-летней жительнице Белорецка. С восьми лет ребенок воспитывался в детских домах и приемных семьях, пока его мать отбывала наказание в колонии.

Когда женщина вышла на свободу, она забрала девочку, но лишь для того, чтобы не платить алименты, рассказала героиня передачи. В настоящее время мать не принимает никакого участия в жизни дочери, и та живет на стипендию.

Как отмечается в пресс-релизе, девушка просила лишить ее мать родительских прав, однако органы опеки этого не сделали.

Руководитель СУ СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен будет разобраться в ситуации и доложить Бастрыкину о ходе проверки и установленных ведомством обстоятельствах.

#Наталья Балыкова#Общество
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