Забрала из-за алиментов: глава СКР в Башкирии получил задание от Бастрыкина

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Руководитель Следкома поручил провести проверку после того, как история получила огласку на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Накануне один из телеканалов рассказал о 17-летней жительнице Белорецка. С восьми лет ребенок воспитывался в детских домах и приемных семьях, пока его мать отбывала наказание в колонии.
Когда женщина вышла на свободу, она забрала девочку, но лишь для того, чтобы не платить алименты, рассказала героиня передачи. В настоящее время мать не принимает никакого участия в жизни дочери, и та живет на стипендию.
Как отмечается в пресс-релизе, девушка просила лишить ее мать родительских прав, однако органы опеки этого не сделали.
Руководитель СУ СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен будет разобраться в ситуации и доложить Бастрыкину о ходе проверки и установленных ведомством обстоятельствах.