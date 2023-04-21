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Ветераны боевых действий получат больше государственной поддержки - Турчак

21 апреля 2023, 13:01
Фото: ER.RU
Депутаты Государственной думы РФ приняли ряд законов, направленных на совершенствование действующих механизмов и устанавливающих право на льготы для участников спецоперации и членов их семей. Инициатором данных законопроектов стала рабочая группа по СВО.

Ополченцы, которые защищали Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Глава группы уточнил, что речь идет о защитниках Донбасса, которые служили в тот период в ВС и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией. Все это время с юридической точки зрения они находились в так называемой серой зоне. У них не было статуса ветерана, и из-за этого данная категория военнослужащих не могла претендовать на оказание государственной поддержки, пишет rostovgazeta.ru.

Эта норма распространится и на бойцов, которые заключили контракт с организациями по содействию выполнению задач СВО. В частности, в эту категорию попадают участники ЧВК. Теперь для них предусмотрены ежемесячные денежные вознаграждения, льготы по оплате коммунальных услуг, налоговые и транспортные льготы. В перечень мер господдержки также входит санаторное лечение, медобслуживание и многое другое.

Согласно другому принятому закону, если участник СВО погибает или получает тяжелую инвалидность, то с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей в полном объеме списываются все кредиты. Также все созаемщики бойца получают права на кредитные каникулы.

Кроме этого, президент России Владимир Путин подписал законы, положения которых упрощают процедуру признания военных погибшими или пропавшими без вести.

Данные нормы распространяются на широкий круг лиц, которые находятся в зоне спецоперации и на приграничных территориях. Это сами бойцы, представители органов правопорядка, мирное население, а также гражданские, которые находились там по долгу службы.

Положения нового закона распространяются на все случаи, которые возникли с 24 февраля 2022 года. Документ имеет обратную силу.

Также в I чтении депутаты одобрили законопроект группы о предоставлении бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей. Эта информация опубликована на сайте партии ER.RU.

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