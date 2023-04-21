Ветераны боевых действий получат больше государственной поддержки - Турчак

Ополченцы, которые защищали Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Глава группы уточнил, что речь идет о защитниках Донбасса, которые служили в тот период в ВС и воинских формированиях ЛДНР и принимали участие в боях с украинской армией. Все это время с юридической точки зрения они находились в так называемой серой зоне. У них не было статуса ветерана, и из-за этого данная категория военнослужащих не могла претендовать на оказание государственной поддержки, пишет rostovgazeta.ru.