В Уфе тушат серьезный природный пожар

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пожарные тушат природный пожар в Уфе, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС. Горит сухая трава за Затонским мостом. Известно, что примерная площадь возгорания составила 1 га. На место происшествия прибыли 12 пожарных и три единицы техники.
Об инциденте сообщили очевидцы. Причина возгорания пока неизвестна.
Как сообщал Mkset, с 17 апреля в Башкирии действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую травянистую растительность, проводить огнеопасные работы.