В Уфе тушат серьезный природный пожар

Пожарные тушат природный пожар в Уфе, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС. Горит сухая трава за Затонским мостом. Известно, что примерная площадь возгорания составила 1 га. На место происшествия прибыли 12 пожарных и три единицы техники.