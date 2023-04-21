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В Уфе тушат серьезный природный пожар

21 апреля 2023, 09:53
Фото: Уфанет

Сухая трава загорелась в Уфе за Затонским мостом на площади 1 га

Очевидцы сообщили о сильном дыме и пламени за Затонским мостом.

Пожарные тушат природный пожар в Уфе, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС. Горит сухая трава за Затонским мостом. Известно, что примерная площадь возгорания составила 1 га. На место происшествия прибыли 12 пожарных и три единицы техники.

Об инциденте сообщили очевидцы. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщал Mkset, с 17 апреля в Башкирии действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую травянистую растительность, проводить огнеопасные работы.

#Происшествия#Наталья Балыкова
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