В Башкирии почти 600 человек стали жертвами опасного животного

Снятых с людей возбудителей исследуют на инфицированность опасными микроорганизмами — возбудителями клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти заболевания опасны для человека и могу привести к инвалидности или смерти. Ранее в ведомстве сообщали о двух случаях, когда паразиты оказались заражены клещевым энцефалитом.