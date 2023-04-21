mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Изображение материала

В Башкирии почти 600 человек стали жертвами опасного животного

21 апреля 2023, 05:12
Фото: 1MI

В Башкирии к медикам обратились 582 укушенных клещами человека

В Роспотребнадзоре продолжают фиксировать новые случаи.

С начала года в травмпункты и другие медорганизации Башкирии обратились уже 582 человека, пострадавшие от клещей. В Роспотребнадзоре отмечают, что число таких пациентов превышает среднемноголетние показатели.

Снятых с людей возбудителей исследуют на инфицированность опасными микроорганизмами — возбудителями клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти заболевания опасны для человека и могу привести к инвалидности или смерти. Ранее в ведомстве сообщали о двух случаях, когда паразиты оказались заражены клещевым энцефалитом.

Для профилактики заболеваемости специализированные организации продолжают вести химобработку городских и прилегающих к населенным пунктам территорий. На сегодня такие мероприятия прошли на площади 283,1 га. Как сообщалось ранее, противоклещевую о бработку городских лесов в Уфе обещают закончить до 1 мая.

В Роспотребнадзоре рекомендуют при посещении лесных массивов носить защитную одежду, обработав ее репеллентами и акарицидными средствами для обработки верхней одежды.

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что известно о директоре филармонии Башкирии, которого обвиняют в домашнем насилии
Сегодня, 05:52
Режим повышенной готовности. В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах
Вчера, 07:43
«Ударил сына ногой в лицо»: жители Башкирии увидели жуткое «воспитание» детей
Вчера, 10:00
Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу
Вчера, 06:09
Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году
Вчера, 07:08
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
Вчера, 07:39