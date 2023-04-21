В Башкирии почти 600 человек стали жертвами опасного животного

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
С начала года в травмпункты и другие медорганизации Башкирии обратились уже 582 человека, пострадавшие от клещей. В Роспотребнадзоре отмечают, что число таких пациентов превышает среднемноголетние показатели.
Снятых с людей возбудителей исследуют на инфицированность опасными микроорганизмами — возбудителями клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти заболевания опасны для человека и могу привести к инвалидности или смерти. Ранее в ведомстве сообщали о двух случаях, когда паразиты оказались заражены клещевым энцефалитом.
Для профилактики заболеваемости специализированные организации продолжают вести химобработку городских и прилегающих к населенным пунктам территорий. На сегодня такие мероприятия прошли на площади 283,1 га. Как сообщалось ранее, противоклещевую о бработку городских лесов в Уфе обещают закончить до 1 мая.
В Роспотребнадзоре рекомендуют при посещении лесных массивов носить защитную одежду, обработав ее репеллентами и акарицидными средствами для обработки верхней одежды.