Стало известно, в какие военные батальоны будут брать женщин из Башкирии

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич сообщил, что женщин будут брать в медицинские батальоны. Об этом он заявил в интервью, опубликованном Центром управления республикой в Вконтакте.
На передовую СВО женщин в любом случае отправлять не будут, подчеркнул военком. Вступить в такие подразделения смогут только медики.
Что касается мужчин, то в настоящее время их могут отправить на службу по контракту с Минобороны РФ. Для таких военнослужащих также есть ряд ограничений, в первую очередь — по возрасту. Подписать контракт смогут граждане от 18 до 60 лет.
Контракт не заключат с теми, кто находится под следствием. До вынесения решения суда они не смогут стать военнослужащими. Не подпишут контракт с лицами, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.