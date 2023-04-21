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Стало известно, в какие военные батальоны будут брать женщин из Башкирии

21 апреля 2023, 11:11
Фото: ЦУР / vk

Военком Башкирии назвал предельный срок для службы в армии по контракту

Оформить отношения с Минобороны РФ смогут не все.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич сообщил, что женщин будут брать в медицинские батальоны. Об этом он заявил в интервью, опубликованном Центром управления республикой в Вконтакте.

На передовую СВО женщин в любом случае отправлять не будут, подчеркнул военком. Вступить в такие подразделения смогут только медики.

Что касается мужчин, то в настоящее время их могут отправить на службу по контракту с Минобороны РФ. Для таких военнослужащих также есть ряд ограничений, в первую очередь — по возрасту. Подписать контракт смогут граждане от 18 до 60 лет.

Контракт не заключат с теми, кто находится под следствием. До вынесения решения суда они не смогут стать военнослужащими. Не подпишут контракт с лицами, которые состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

 

#Наталья Балыкова#Общество
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