Стали известны доходы еще одного депутата Госудумы от Башкирии

Павел Качкаев владеет земельным участком площадью 2,46 тыс. кв. м, у него есть жилой дом в 291,7 «квадрата». В перечне имущества также квартира площадью 149,5 кв. м - она в общей долевой собственности. Помимо этого депутат пользуется квартирой площадью 84,6 кв. м. У жены депутата есть автомобиль Mercedes-Benz Е 200.