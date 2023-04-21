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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

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Стали известны доходы еще одного депутата Госудумы от Башкирии

21 апреля 2023, 12:05
Фото: Павел Качкаев / vk

Депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев отчитался о доходах за 2022 год

Он заработал на 570 тысяч больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году Павел Качкаев заработал 6,57 млн рублей, увеличив свой доход в сравнении с предыдущим периодом на 570 тыс. рублей, сообщает «Ъ-Уфа». Его супруга задекларировала 344 тыс. рублей. Ее доход, наоборот, уменьшился - в 2021 году он составил 443 тыс. рублей.

Павел Качкаев владеет земельным участком площадью 2,46 тыс. кв. м, у него есть жилой дом в 291,7 «квадрата». В перечне имущества также квартира площадью 149,5 кв. м - она в общей долевой собственности. Помимо этого депутат пользуется квартирой площадью 84,6 кв. м. У жены депутата есть автомобиль Mercedes-Benz Е 200.

Павел Качкаев является депутатом Госдумы от Башкирии, входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщалось ранее, свои доходы раскрыли Римма Утяшева и Александр Ющенко. Башкирию в Госдуме представляют Эльвира Аиткулова, Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Ризван Курбанов, Рафаэль Марданшин, Наталья Орлова, Ирина Панькина, Владимир Сенин, Иван Сухарев, Римма Утяшева, Рифат Шайхутдинов, Александр Ющенко. В феврале Mkset интересовался, будут ли они публиковать сведения о своих доходах. Однако вопросы издания были проигнорированы.

 

#Наталья Балыкова#Общество
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