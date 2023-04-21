Проблемные дороги Ростовской области привлекли внимание на федеральном уровне

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Не так давно, в конце марта, на одной из дорог Ростовской области образовалась стокилометровая пробка из сотен автомобилей. Тогда руководитель регионального минтранса Владимир Окунев заявил, что в ЧП виновны региональные дорожные структуры, пишет rostovgazeta.ru.
Следует отметить, что дороги этой области неоднократно попадали в сводки о всяких ЧП. Водители жалуются на плохое состояние покрытия, но региональный минтранс отчитался о том, что примерно 90% ям устранены. Также Окунев рассказал о ремонте в 2022 году более 418 километров дорог и реконструкции и строительстве еще 13 километров.
В прошлом году, согласно отчёту всё того же ведомства, затраты региона на дорожно-транспортную систему составили примерно 32 млрд рублей. В то же время в расположенной рядом Волгоградской области затратили чуть более 10 млрд на строительство и ремонт 450 километров дорог. И отмечается, что таких проблем там не наблюдается.
В отчётах управления ФАС в Ростовской области за 2022–2023 годы есть данные о картельных сговорах на дорожных торгах. Деньги выделяются, чиновники утверждают, что работы проводятся, но водители не видят улучшения.
Недавно о дороге на пропускном пункте Гуково в Ростовской области высказался глава государства. Он отметил, что там трудно ходить, не говоря о том, чтобы ездить.
«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — сказал Путин.
Скорее всего, поручение президента не проигнорируют, если же это случится, то надежд на нормализацию движения хотя бы на этом участке не будет.