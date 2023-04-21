Проблемные дороги Ростовской области привлекли внимание на федеральном уровне

В прошлом году, согласно отчёту всё того же ведомства, затраты региона на дорожно-транспортную систему составили примерно 32 млрд рублей. В то же время в расположенной рядом Волгоградской области затратили чуть более 10 млрд на строительство и ремонт 450 километров дорог. И отмечается, что таких проблем там не наблюдается.