Президент РФ призвал усилить роль диалога с гражданами на муниципальном уровне

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:53
По словам президента, сотрудники местных администраций выполняют свои функции на уровне, который ближе всего к людям, и потому являются для них ключевыми представителями системы публичной власти. Для улучшения качества коммуникации с жителями Владимир Путин предложил перевести практику центров управления регионами на муниципальный уровень. Об этом информирует gazeta.ru.
«Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами. Сегодня такие центры активно работают в субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень», — подчеркнул президент.
Центры управления регионами уже наладили деятельность в 83 субъектах РФ. Они были открыты в 2020 году по поручению президента; работой центров руководит головная организация - АНО «Диалог Регионы». Среди основных задач центров — коммуникация с гражданами в системе интернета, предиктивная аналитика, подготовка сотрудников органов власти к разнообразной деятельности в соцсетях. Также «Диалог» ведет работу по координации проекта по созданию госпабликов, официальных страниц государственных учреждений. В центрах управления регионами представители власти на регулярной основе осваивают технологии общения с гражданами в интернете посредством госпабликов, базовой площадкой которых является соцсеть «ВКонтакте».
С момента открытия ЦУР в декабре 2020 года в центрах обработали более 13,7 миллиона предложений и жалоб жителей, размещенных в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С 2020 года подразделения «Диалога» поддерживают интернет-коммуникацию между гражданами и местной властью.
Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами в первую очередь обращаются к сотрудникам муниципалитетов и при этом рассчитывают на внимательное отношение к своим идеям и просьбам. Для ведения конструктивного диалога по методологии ЦУР в России открыли 530 муниципальных центров управления. Эти организации также принимают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и отвечают за укрепление контактов между органами власти и населением.