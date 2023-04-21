Президент РФ призвал усилить роль диалога с гражданами на муниципальном уровне

Президент России отметил, что люди с нуждами и проблемами в первую очередь обращаются к сотрудникам муниципалитетов и при этом рассчитывают на внимательное отношение к своим идеям и просьбам. Для ведения конструктивного диалога по методологии ЦУР в России открыли 530 муниципальных центров управления. Эти организации также принимают сообщения жителей из интернета на уровне городов и районов и отвечают за укрепление контактов между органами власти и населением.