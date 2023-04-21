mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Опасно для жизни: в мэрии объяснили, почему снесли важный для жителей Уфы объект

21 апреля 2023, 12:34
Фото: telegram-канал Сергея Плотникова

Мэрия Уфы ищет новую площадку для размещения снесенной на Дворце спорта ярмарки

Об этом жителям сообщил начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Рустам Хазиев.

Ярмарочные павильоны демонтировали на этой неделе, однако местные жители выступили против. Они отмечают, что уфимцев лишили возможности покупать на площади экологически чистые продукты. Многие отмечают, что такое решение никак не соответствует декларируемой заботе о сельхозпроизводятелях.

Отвечая на эти претензии, представитель мэрии отметил, что ярмарка не соответствовала требованиям пожарной безопасности, а конструкции павильонов грозили обрушиться. Организатора торговой площадки уже привлекли к административной отвественности за нарушения, а саму ярмаркуу решили демонтировать.

Вместе с тем в мэрии пообещали найти «альтернативную площадку для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования». Сроки принятия этого решения не называются.

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что известно о директоре филармонии Башкирии, которого обвиняют в домашнем насилии
Сегодня, 05:52
Афера на миллиард: в Уфе на мэрию возбудили дело
Сегодня, 07:04
«Ударил сына ногой в лицо»: жители Башкирии увидели жуткое «воспитание» детей
Вчера, 10:00
Жительнице Башкирии отказали в детских выплатах по необычной причине
Сегодня, 07:36
В Башкирии почти 600 человек стали жертвами опасного животного
Сегодня, 05:12
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
Вчера, 07:39