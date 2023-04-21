Опасно для жизни: в мэрии объяснили, почему снесли важный для жителей Уфы объект

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Ярмарочные павильоны демонтировали на этой неделе, однако местные жители выступили против. Они отмечают, что уфимцев лишили возможности покупать на площади экологически чистые продукты. Многие отмечают, что такое решение никак не соответствует декларируемой заботе о сельхозпроизводятелях.
Отвечая на эти претензии, представитель мэрии отметил, что ярмарка не соответствовала требованиям пожарной безопасности, а конструкции павильонов грозили обрушиться. Организатора торговой площадки уже привлекли к административной отвественности за нарушения, а саму ярмаркуу решили демонтировать.
Вместе с тем в мэрии пообещали найти «альтернативную площадку для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования». Сроки принятия этого решения не называются.