Опасно для жизни: в мэрии объяснили, почему снесли важный для жителей Уфы объект

Ярмарочные павильоны демонтировали на этой неделе, однако местные жители выступили против. Они отмечают, что уфимцев лишили возможности покупать на площади экологически чистые продукты. Многие отмечают, что такое решение никак не соответствует декларируемой заботе о сельхозпроизводятелях.