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Глава РЭО Буцаев рассказал о второй акции по сбору макулатуры “Миллион — Родине!”

21 апреля 2023, 10:28
Фото: Википедия
Руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о результатах первого месяца масштабной всероссийской акции «Миллион — Родине!». По его словам, активисты собрали свыше 142 тонн макулатуры.

В России проходит в настоящее время уже вторая по счёту акция „Миллион — Родине!“, предусматривающая сбор вторичного сырья с последующей отправкой его на переработку. Вырученные от неё средства направляют на благотворительность, пишет tagilcity.ru.

Волонтёры проводят в школах и вузах мастер-классы, лекции и уроки на экологические темы. К общенациональной акции присоединились жители уже 35 субъектов России. Экологи планируют также организовать экскурсии на заводы, сортирующие и перерабатывающие вторсырьё.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко проинформировал о том, что участники прошлогодней акции собрали 73 тонны вторичного сырья. Свыше 83 тысяч жителей из семи десятков субъектов РФ собрали в минувшем году миллион рублей, который был направлен на благотворительные цели.

Организаторы масштабной акции сообщили о двух форматах участия в ней. Сбор макулатуры можно организовать самостоятельно в своей организации/компании либо сдавать накапливаемое вторичное сырье в специальные пункты приёма. При накоплении от 500 килограммов макулатуры можно оформить заявку на её вывоз.

Подробная информация о координаторах акции „Миллион — Родине!“ в регионах и о проводимых в её рамках мероприятиях – на портале.

Вырученные от переработки макулатуры средства направят на гуманитарную помощь жителям Запорожской области и ЛДНР. Поддержку планируют оказать также общеобразовательным учреждениям новых российских субъектов.

Денис Буцаев напомнил о том, что РЭО организовал акцию „Миллион — Родине!“ совместно с всероссийской общественной организацией эковолонтеров «Делай!» в рамках масштабного федерального проекта «Экология».

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