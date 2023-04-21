Глава РЭО Буцаев рассказал о второй акции по сбору макулатуры “Миллион — Родине!”

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В России проходит в настоящее время уже вторая по счёту акция „Миллион — Родине!“, предусматривающая сбор вторичного сырья с последующей отправкой его на переработку. Вырученные от неё средства направляют на благотворительность, пишет tagilcity.ru.
Волонтёры проводят в школах и вузах мастер-классы, лекции и уроки на экологические темы. К общенациональной акции присоединились жители уже 35 субъектов России. Экологи планируют также организовать экскурсии на заводы, сортирующие и перерабатывающие вторсырьё.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко проинформировал о том, что участники прошлогодней акции собрали 73 тонны вторичного сырья. Свыше 83 тысяч жителей из семи десятков субъектов РФ собрали в минувшем году миллион рублей, который был направлен на благотворительные цели.
Организаторы масштабной акции сообщили о двух форматах участия в ней. Сбор макулатуры можно организовать самостоятельно в своей организации/компании либо сдавать накапливаемое вторичное сырье в специальные пункты приёма. При накоплении от 500 килограммов макулатуры можно оформить заявку на её вывоз.
Подробная информация о координаторах акции „Миллион — Родине!“ в регионах и о проводимых в её рамках мероприятиях – на портале.
Вырученные от переработки макулатуры средства направят на гуманитарную помощь жителям Запорожской области и ЛДНР. Поддержку планируют оказать также общеобразовательным учреждениям новых российских субъектов.
Денис Буцаев напомнил о том, что РЭО организовал акцию „Миллион — Родине!“ совместно с всероссийской общественной организацией эковолонтеров «Делай!» в рамках масштабного федерального проекта «Экология».