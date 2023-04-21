Глава РЭО Буцаев рассказал о второй акции по сбору макулатуры “Миллион — Родине!”

Организаторы масштабной акции сообщили о двух форматах участия в ней. Сбор макулатуры можно организовать самостоятельно в своей организации/компании либо сдавать накапливаемое вторичное сырье в специальные пункты приёма. При накоплении от 500 килограммов макулатуры можно оформить заявку на её вывоз.