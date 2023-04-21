Что известно о директоре филармонии Башкирии, которого обвиняют в домашнем насилии

Отметим, что в 2015 году здание пострадало от пожара, реконструкция началась уже в 2019 году и должна была завершиться в 2020 году. Но что-то пошло не по плану, и во время своего визита в 2021 году премьер-министр остался недоволен качеством и сроками проводимых работ. Был поставлен новый срок сдачи — май 2021 года.