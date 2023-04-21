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Что известно о директоре филармонии Башкирии, которого обвиняют в домашнем насилии

21 апреля 2023, 05:52
Юнира Калимуллина обвинила в избиениях его бывшая гражданская супруга. Первое заявление на него было написано в 2020 году, а в 2021 министр культуры РБ лично представляла его коллективу Сибайской филармонии в качестве нового руководителя.

Накануне в СМИ появилось обращении Юлии Нуриахметовой, в котором женщина рассказала о многочисленных побоях и угрозах в свой адрес со стороны своего бывшего гражданского мужа Юнира Калимуллина. Позже на связь с журналистами вышел сын мужчины от первого брака Давид Калимуллина. Он также рассказал о жестоком отношении отца, в частности, молодой парень привел пример, когда отец угрожал убить его молотком.

В МВД Башкирии Mkset сообщили, что первое заявление Юлия Нуриахметова написала на Калимуллина еще в 2020 году, однако тогда правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, постановление было оставлено в силе и прокуратурой. 

Вместо этого в 2021 году Юнир Калимуллин получил новую должность — он стал исполняющим обязанности директора Сибайского концертного-театрального объединения. Представляла его коллективу министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Вместе с тогда еще мэром Сибая, а ныне министром туризма и предпринимательства РБ Рустемом Афзаловым они смотрели ремонтируемое здание филармонии.

Юнир Каллимулин (справа) в компании министра культуры РБ и тогда еще мэра Сибая Юнир Каллимулин (справа) в компании министра культуры РБ и тогда еще мэра Сибая
Юнир Каллимулин (справа) в компании министра культуры РБ и тогда еще мэра Сибая
Фото: Рустем Афзалов // vk.com

К слову, о реконструкции здания филармонии.  Работы контролировал сам премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который также родом из Сибая. В частности, с визитом на объект чиновник ездил дважды - осенью 2020 и зимой 2021 годов.

Отметим, что в 2015 году здание пострадало от пожара, реконструкция началась уже в 2019 году и должна была завершиться в 2020 году. Но что-то пошло не по плану, и во время своего визита в 2021 году премьер-министр остался недоволен качеством и сроками проводимых работ. Был поставлен новый срок сдачи — май 2021 года.

Однако открылась филармония почти на полгода  позже - аж в октябре 2021 года. На церемонии открытия присутствовал и Андрей Назаров. Министерство культуры РБ опубликовало фотографию премьер-министра с и.о. обязанности директора филармонии Юниром Калимуллиным. 

Отметим, что на тот момент Юлия Нуриахметова уже обращалась в полицию с первым заявлением о побоях, однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано. 

Андрей Назаров и Юнир Калиуллин на церемонии открытия Сибайской филармонии.Андрей Назаров и Юнир Калиуллин на церемонии открытия Сибайской филармонии.
Андрей Назаров и Юнир Калиуллин на церемонии открытия Сибайской филармонии.
Фото: culture.bashkortostan.ru

Несмотря на то, что Юнир Калимуллин является публичным лицом, известно о нем немного. Mkset выяснил, что в этом году Калимуллину будет 58 лет, он родился в Сибае, окончил музыкальное училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, Ленинградскию консерваторию, а также Королевскую консерваторию и Институт Сервантеса г. Мадрида Испании. Второе высшее образование у Калимуллина юридическое — он окончил Московский пограничный институт ФСБ.

Послужной список у мужчины также внушительный: работал в Сибайской музыкальной школе, в объединении «Росконцерт», в фонде Монсеррат Кабалье и в министерстве культуры Башкортостана. Также с концертами гастролировал более чем в 50 странах мира.

Фото: Сибайский рабочий

Согласно данным Rusprofile, у директора Сибайской филармонии есть свой бизнес. Так, с 2009 по 2011 года у Юнира Калимуллина было свое ИП, в рамках которого он занимался розничной торговлей моторного топлива, а также оптовой торговлей мяса и мясными продуктами. Ликвидировано ИП было, согласно порталу, по собственному желанию.

Однако уже в 2012 году он открыл ООО «Газресурс» и с тех пор руководит компанией лично. Основная отрасль предприятия — техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легкого грузового транспорта. Несмотря на средние риски предприятия, по данным «Спарк-интерфакс», чистая прибыль «Газресурса» в 2021 году составила -21 000 рублей при выручке в 4,3 миллиона рублей.

Связаться с Юниром Калимуллиным оперативно корреспонденту Mkset не удалось. Мы несколько раз пытались дозвониться до него по рабочему телефону, однако каждый раз нам сообщали, что директора нет на месте. 

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