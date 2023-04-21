«Барак для скота» и «ужас»: уфимцы показали чиновникам детское учреждение

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Уфе школы переполнены в несколько раз, на это чиновникам в соцсетях жалуются родители учеников. Фотографии образовательного учреждения в микрорайоне Максимовка Mkset предоставил местный житель Марсель Н.
«Школа 1956 года постройки. По словам директора, после переделок вместимость увеличилась с 430 до 500 мест. А на сегодняшний день обучаются 1500 детей. В 2023-2024 учебном году хотят аж третью смену сделать», — рассказал он.
Спортзал школы расположен в отдельно стоящем здании, чтобы попасть в него, детям в любую погоду приходится выходить на улицу. Марсель Н. опубликовал фотографии это здания с осыпающимися кирпичами в комментариях в посту мэра города Ратмира Мавлиева — некоторые пользователи даже не поверили, что это здание образовательной организации. Одна из уфимок назвала его «бараком для скота», другая написала «ужас».
В управлении капстроительства городской администрации пообещали построить новую школу по республиканской адресной инвестиционной программе «в случае выделения дополнительных средств и получения соответствующего поручения». Место под строительство здания определили еще в сентябре 2014 года. Школу на 1100 мест предполагают возвести до 2025 года.
Те же проблемы — в микрорайоне Затон. Ольга З. отмечает, что в школе №128 учится в три раза больше детей, чем она может вместить.
«Нашей администрации безразлично, в каких условиях учатся дети затонских школ. Видимо, ждут, когда дети начнут получать серьезные травмы, банально заходя и выходя из школы», — полагает она.
В Минобразования Башкирии напомнили, что школа на 1225 мест уже строится в южной части микро района «Затон-Восточный», открыть ее планируют в 2024 году. А вот детский сад в микрорайоне в этом году строить не начнут из-за отсутствия финансирования.
Людмила С. также заявила, что Нагаевская школа, рассчитанная на 1200 мест, приняла более 3 тысяч детей, и при этом район активно застраивается новым жильем.
В Кировском районе Уфы родители учеников башкирской гимназии №158 с сентября добиваются, чтобы работающий там частный детский сад нашел себе новое помещение.
«Школа переполнена, но частный садик не удаётся выселить, куда только совет школы не обращался, везде отписки и сотрясение воздуха», — отмечает Наталья Ж.
По данным родителей, при этом работающий в гимназии филиал музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова хотят закрыть. Другой филиал находится на Менделеева, и многие дети не смогут туда ходить.
«Очень грустно, что частный садик в школе убрать невозможно (он какой-то неприкасаемый), а филиал государственно музыкальной школы для учеников этой же школы легко закрывают», — пожаловались родители главе Башкирии Радию Хабирову.
Как сообщал Mkset, в начале месяца в Инорсе торжественно открыли школу, которую строили 10 лет. В настоящее время строится школа в Кузнецовском затоне — пока жители микрорайона вынуждены возить детей довольно далеко от дома. Школу просят в Федоровке (Калининский район Уфы).
В 2016 году правительство России утвердило программу по переходу всех школ в стране на работу в одну смену. В Башкирии заявляли, что все дети к 2025 году будут учиться в первую смену.