«Барак для скота» и «ужас»: уфимцы показали чиновникам детское учреждение

В Минобразования Башкирии напомнили, что школа на 1225 мест уже строится в южной части микро района «Затон-Восточный», открыть ее планируют в 2024 году. А вот детский сад в микрорайоне в этом году строить не начнут из-за отсутствия финансирования.

Людмила С. также заявила, что Нагаевская школа, рассчитанная на 1200 мест, приняла более 3 тысяч детей, и при этом район активно застраивается новым жильем.