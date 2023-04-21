Афера на миллиард: в Уфе на мэрию возбудили дело

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
С 26 января по 15 февраля 2023 года образовательные учреждения проводили закупочные процедуры на услуги уборки помещений. Всего было объявлено 57 тендеров, по результатам которых заключили 212 договоров со школами и детсадами. Некоторые контракты касались уборки одной школы, в остальных были включены несколько учебных заведений. Общая стоимость договоров превысила 972,4 тыс. рублей.
При этом, установили в надзорном ведомстве, все контракты были заключены по начальной максимальной цене, хотя рынок таких услуг является конкурентным. В закупочных процедурах участвовали индивидуальные предприниматели Элина Бурнадзе, Ринат Зямилов, Артур Камалтдинов, Роза Камалтдинова, Артур Минигалиев и Дмитрий Корытов, а также зарегистрированная в Альметьевске компания «Блесксервис Плюс» и стерлитамакский «Городской сервис».
Два предпринимателя и две компании создали картель, посчитали в антимонопольной службе.
«ИП Бурнадзе, ИП Зямилов, ООО «Блесксервис Плюс», ООО «Городской Сервис», имея возможность поставлять по договорам одни и те же товары – услуги по уборке зданий и обслуживанию помещений, – не принимают совместного участия и не конкурируют друг с другом в таких торгах, подавая в большинстве случаев единственные заявки на участие, что в итоге приводит к распределению торгов между ними», - говорится в решении Башкортостанского управления ФАС.
В каждой из закупок участвовал только один из членов предполагаемого картеля. Кроме того, установили в ведомстве, при подаче заявок и заключении договоров вышеперечисленные субъекты предпринимательства использовали один IP-адрес и один или схожие адреса электронной почты. ИП Зямилов использовал сертификат электронной подписи Элины Бурнадзе, а ООО «БлескСервис Плюс» - сертификат электронной подписи директора ООО «Городской Сервис». Заявки этих участников создавал и редактировал один пользователь – «User», документы создавались в одно время и изменялись в короткий промежуток времени.
Во второй картель вошли еще четыре предпринимателя, полагают в контрольном органе: Артур Камалтдинов, Роза Камалтдинова, Артур Минигалиев и Дмитрий Корытов. Аналогичные признаки нарушения антимонопольного законодательства усмотрели в действиях этих участников закупок. В УФАС посчитали, что результатом картелей стал раздел товарного рынка путем распределения торгов по составу заказчиков.
«Вместе с тем реализация картеля по разделу товарного рынка между хозяйствующими субъектами (...) не была бы настолько эффективна (снижение [начальной цены] в рамках всех закупок составило 0%) без непосредственного взаимодействия с заказчиками и организаторами торгов, а также с администрацией городского округа», - полагают в антимонопольном ведомстве.
Там отметили, что за два дня до проведения первых тендеров мэрия внесла изменение в положение о закупках, то есть ввела новую процедуру отбора ценовых оферт.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о заблаговременной подготовке образовательными учреждениями к проведению указанных закупок, а также о непосредственном участии администрации городского округа город Уфа в их проведении», - говорится в решении УФАС.
Подозрительным антимонопольщикам показалось все то же использование одного IP-адреса при проведении закупок и публикация извещений о них одним и тем же пользователем. Также были установлены признаки того, что некоторые победители конкурсов заранее знали о предстоящих закупках и смогли подготовиться к ним. Участие предполагало предоставление большого количества документов, а заявки принимали всего один день, так что вышеуказанные предприниматели получили преимущество. Некоторые не входившие в картель компании все же успели отправить свои заявки со снижением цены контракта, однако им присвоили второй номер — как отметили в УФАС, без указания причин.
По результатам изучения материалов закупки в УФАС возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, а также мэрией и образовательными учреждениями.