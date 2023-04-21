Афера на миллиард: в Уфе на мэрию возбудили дело

Подозрительным антимонопольщикам показалось все то же использование одного IP-адреса при проведении закупок и публикация извещений о них одним и тем же пользователем. Также были установлены признаки того, что некоторые победители конкурсов заранее знали о предстоящих закупках и смогли подготовиться к ним. Участие предполагало предоставление большого количества документов, а заявки принимали всего один день, так что вышеуказанные предприниматели получили преимущество. Некоторые не входившие в картель компании все же успели отправить свои заявки со снижением цены контракта, однако им присвоили второй номер — как отметили в УФАС, без указания причин.