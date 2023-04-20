Загадочные поездки служебного авто главы Голова по Башкирии довезли до суда

Подозревают Олега Голова в том, что он на служебном автомобиле совершал поездки в нерабочее время и в личных целях, что попадает под статью 19.1 Кодекса об административных правонарушениях «самоуправство». Материалы дела, с которыми источник Mkset ознакомлен, в скором времени будут переданы в мировой суд по прописке мэра Благовещенска — в Стерлитамак.