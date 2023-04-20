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Загадочные поездки служебного авто главы Голова по Башкирии довезли до суда

20 апреля 2023, 05:34
Фото: 1MI

Межрайонная прокуратура в Башкирии возбудила дело на главу Благовещенска Олега Голова

Дело из-за многочисленных междугородних поездок на служебном авто направлено в мировой суд в Стерлитамаке.

Информированный источник Mkset рассказал о развитии истории с поездками мэра города-спутника Уфы Благовещенска Олега Голова. О ней мы уже подробно писали ранее, но сейчас стало известно о том, что межрайонная прокуратура возбудила в отношении Голова дело об административном правонарушении.

Примечательно, что изначально прокуратура передала материалы дела в полицию, где не нашли состава уголовного преступления и дело возбуждать не стали. Однако данное решение было обжаловано, и со второй попытки уже межрайонная прокуратура взялась за многочисленные поездки, которых за год по некоторым данным насчитывается 56.

Подозревают Олега Голова в том, что он на служебном автомобиле совершал поездки в нерабочее время и в личных целях, что попадает под статью 19.1 Кодекса об административных правонарушениях «самоуправство». Материалы дела, с которыми источник Mkset ознакомлен, в скором времени будут переданы в мировой суд по прописке мэра Благовещенска — в Стерлитамак.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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