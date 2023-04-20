"Все больше и больше": в Башкирии пожаловались на горы мусора неподалеку от озера

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Житель Башкирии рассказал в соцсетях о горе мусора на дороге, ведущей к дикому пляжу на озере Банное в Абзелиловском районе Уфы. Свою жалобу мужчина опубликовал в соцсетях.
По словам местного жителя, гора мусора лежит здесь уже не первый год и с течение времени мусора здесь становится только больше. Люди опасаются, что в будущем к пляжу будет невозможно проехать из-за того, что дорогу превратится в огромный мусорный полигон.
— Это дорога на дикий пляж, посмотрите какая она тут. С каждым годом эта свалка все больше и больше, — отмечает мужчина.
С просьбой прокомментировать ситуацию с несанкционированной мусорной свалкой неподалеку от популярного места летнего отдыха среди жителей республики Mkset обратился в в администрацию Абзелиловского района республики Башкортостан. Мы опубликуем ответ сразу после получения.