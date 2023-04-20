mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Изображение материала

"Все больше и больше": в Башкирии пожаловались на горы мусора неподалеку от озера

20 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI

Житель Башкирии показал мусорную свалку неподалеку от известного озера

По словам местных жителей, ситуация с мусором становится все хуже с каждым годом

Житель Башкирии рассказал в соцсетях о горе мусора на дороге, ведущей к дикому пляжу на озере Банное в Абзелиловском районе Уфы. Свою жалобу мужчина опубликовал в соцсетях.

По словам местного жителя, гора мусора лежит здесь уже не первый год и с течение времени мусора здесь становится только больше. Люди опасаются, что в будущем к пляжу будет невозможно проехать из-за того, что дорогу превратится в огромный мусорный полигон. 

Видео: "Новости Уфа. Башкортостан"/ Telegram

— Это дорога на дикий пляж, посмотрите какая она тут. С каждым годом эта свалка все больше и больше, — отмечает мужчина.

С просьбой прокомментировать ситуацию с несанкционированной мусорной свалкой неподалеку от популярного места летнего отдыха среди жителей республики Mkset обратился в в администрацию Абзелиловского района республики Башкортостан. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Читайте также:
Экологическая катастрофа в Башкирии: глава района не стал скрывать правду«Не надо нам таких депутатов»: Хабиров раскритиковал депутата из-за незаконной свалкиДепутатов Курултая Башкирии отправили на свалку
#Азамат Нухов#Видео#Общество#Происшествия#Экология
Подпишитесь
Сын обвиняемого в насилии директора филармонии в Башкирии заявил об угрозах
Сегодня, 12:01
Режим повышенной готовности. В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах
Сегодня, 07:43
«Ударил сына ногой в лицо»: жители Башкирии увидели жуткое «воспитание» детей
Сегодня, 10:00
Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу
Сегодня, 06:09
Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году
Сегодня, 07:08
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
Сегодня, 07:39