Витиеватые рокировки: в Башкирии глава района и замминистра поменялись должностями

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Своеобразная рокировка произошла между администрацией Уфимского района и министерством ЖКХ Башкирии. Вчера Вилорий Угаров на своей странице в соцсети официально подтвердил свой уход с поста главы района и назвал это решение тяжелым. В том же посте он представил нового и.о. главы района Николая Ельникова, который занимал пост заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.
Сегодня официально стало известно, что Угаров с поста главы Уфимского района ушел на должность, которую покинул Ельников. Постановление о назначении Угарова замом министра ЖКХ опубликовано на сайте правительства Башкирии.