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Витиеватые рокировки: в Башкирии глава района и замминистра поменялись должностями

20 апреля 2023, 10:34
Фото: 1MI

Экс-глава Уфимского района Вилорий Угаров стал заместителем министра ЖКХ Башкирии

Как и сообщали некоторые источники, Угаров займет высокий пост в МинЖКХ.

Своеобразная рокировка произошла между администрацией Уфимского района и министерством ЖКХ Башкирии. Вчера Вилорий Угаров на своей странице в соцсети официально подтвердил свой уход с поста главы района и назвал это решение тяжелым. В том же посте он представил нового и.о. главы района Николая Ельникова, который занимал пост заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Сегодня официально стало известно, что Угаров с поста главы Уфимского района ушел на должность, которую покинул Ельников. Постановление о назначении Угарова замом министра ЖКХ опубликовано на сайте правительства Башкирии. 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Политика
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