Витиеватые рокировки: в Башкирии глава района и замминистра поменялись должностями

Своеобразная рокировка произошла между администрацией Уфимского района и министерством ЖКХ Башкирии. Вчера Вилорий Угаров на своей странице в соцсети официально подтвердил свой уход с поста главы района и назвал это решение тяжелым. В том же посте он представил нового и.о. главы района Николая Ельникова, который занимал пост заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.