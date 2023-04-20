Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Уфе трое детей, двое подростков и двухлетний малыш экстренно госпитализированы в 17 больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Башинформ», сейчас за детьми наблюдают медики.
Примечательно, что на запах газа семья жаловалась несколько дней. В первый день запаха из квартиры ниже этажом приехала «аварийка», но в квартиру попасть не смогла. Газовая служба перекрыла стояк и уехала сделав замеры. На следующий день в квартиру газовая служба смогла попасть, старую плиту пожилой соседки пришлось отключить, а газ всему стояку вернули. Сообщается, что после подключения подъезда к газу делали замеры и утечек не наблюдалось. Однако буквально через несколько часов детям пришлось вызывать скорую.
Сейчас правоохранители разбираются, что именно послужило причиной недомогания у несовершеннолетних.В пресс-службе региональной прокуратуры «Башинформу» сообщили, что по данному факту проводится проверка.