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Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу

20 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI

В Уфе трое детей отравились угарным газом после отключения соседской плиты

Жалобы на запах газа были и ранее, в подъезде работали газовики и утечек при них не наблюдалось.

В Уфе трое детей, двое подростков и двухлетний малыш экстренно госпитализированы в 17 больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Башинформ», сейчас за детьми наблюдают медики.

Примечательно, что на запах газа семья жаловалась несколько дней. В первый день запаха из квартиры ниже этажом приехала «аварийка», но в квартиру попасть не смогла. Газовая служба перекрыла стояк и уехала сделав замеры. На следующий день в квартиру газовая служба смогла попасть, старую плиту пожилой соседки пришлось отключить, а газ всему стояку вернули. Сообщается, что после подключения подъезда к газу делали замеры и утечек не наблюдалось. Однако буквально через несколько часов детям пришлось вызывать скорую.

Сейчас правоохранители разбираются, что именно послужило причиной недомогания у несовершеннолетних.В пресс-службе региональной прокуратуры «Башинформу» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Происшествия
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