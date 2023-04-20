В России хотят отменить НДФЛ при продаже жилья для малоимущих

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Риелторы обратились с инициативой в правительство, Совет Федерации и Минфин, согласно которой предлагается освободить от подоходного налога при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью маткапитала. Об этом сообщают «Известия».
Напомним, сейчас НДФЛ необходимо уплачивать, если жилплощадь продается раньше, чем через пять лет после покупки. Эксперты считают предложение важным, но при этом требующим проработки, поскольку способно усложнить процесс администрирования сделок, в том числе — привести к увеличению случаев незаконного обналичивания маткапитала.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что эту инициативу стоит рассмотреть и, возможно, даже расширить правоприменение меры, освободив от налога на прибыль при продаже жилья «не какую-то отдельно выделенную группу семей, а все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия».
Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что в настоящее время ситуация с ликвидностью такого жилья непростая, поскольку при улучшении жилищных условий — например, при покупке большей квартиры — родители обязаны выделить детям доли в квартире, а это заметно усложняет сделку. А налог после продажи квартиры, купленной с участием маткапитала, делает улучшение жилищных условий еще более труднодоступным.
— Изменения в законодательство должны упростить процесс продажи такой квартиры и облегчить налоговое бремя для некоторых, особенно уязвимых, категорий семей. Что касается самой отрасли, то может подрасти динамика сделок в сегменте купли-продажи квартир с участием маткапитала. А любое увеличение динамики — это всегда позитивный фактор, увеличивающий спрос и скорость оборота средств, — считает Рифат Гарипов.
Важно, что риски при продаже квартир с маткапиталом фигурируют, скорее, в области различных мошеннических схем по его обналичиванию. У предложенной инициативы есть только один риск — недополучение бюджетом небольшого процента средств, но это просчитано авторами документа, — отмечает Гарипов Рифат Рузилевич.