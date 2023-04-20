В России хотят отменить НДФЛ при продаже жилья для малоимущих

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что в настоящее время ситуация с ликвидностью такого жилья непростая, поскольку при улучшении жилищных условий — например, при покупке большей квартиры — родители обязаны выделить детям доли в квартире, а это заметно усложняет сделку. А налог после продажи квартиры, купленной с участием маткапитала, делает улучшение жилищных условий еще более труднодоступным.