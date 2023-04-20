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В мэрии Уфы рассказали об изменениях в программе мероприятий на 9 мая

20 апреля 2023, 14:58
Фото: 1MI
На фоне отмены шествия в рамках акции "Бессмертный полк" уфимцы поинтересовались, не предусмотрены ли другие изменения в праздничной программе. Ответ на этот вопрос дали в мэрии города.

Парад в честь Дня Победы и другие праздничные мероприятия пройдут в Уфе 9 мая. Об этом сообщает "КП-Уфа" со ссылкой на пресс-службу администрации Уфы.

Несколькими днями ранее стало известно, что в этом году не будет проводиться торжественное шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Однако уфимцам предложили альтернативу. Вместо этого «в целях обеспечения безопасности» горожанам предлагается почтить память ветеранов в другом формате. Так, автомобилистам на задних или боковых стеклах автомобилей разместить портрет ветерана, «их награды или краткое описание совершенных подвигов».

При этом другие мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по данным уфимской мэрии, пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.

— По состоянию на 20 апреля 2023 года, кроме отмены шествия акции «Бессмертный полк» на проспекте Октября, в пресс-службу не поступали сообщения об отмене того или иного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Победы, — прокомментировали в администрации Уфы.

 

 

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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