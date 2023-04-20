В мэрии Уфы рассказали об изменениях в программе мероприятий на 9 мая

При этом другие мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по данным уфимской мэрии, пройдут без изменений. В администрации подчеркивают, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.