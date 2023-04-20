В мэрии прокомментировали снос опасного для жизни рынка перед Дворцом спорта в Уфе

В свою очередь, торговцам, реализовавшим свою продукцию в данных павильонах, в качестве торговых площадей рекомендовали обратить внимание на близлежащие торговые центры. Также на этой неделе стало известно, что власти планируют облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Жителей близлежащих домов такие новости не обрадовали. Так, многие считают, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. В то же время новости о закрытии торговых рядов вызвали бурные обсуждения и недовольство среди местных жителей. По их мнению, проходившие здесь ранее ярмарки были выгодны не только для местных жителей, которые могли приобрести здесь фермерские продукты, но и для жителей сел, приезжавших сюда с продуктами «со своего огорода».