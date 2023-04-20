В мэрии прокомментировали снос опасного для жизни рынка перед Дворцом спорта в Уфе

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Несколькими днями ранее стало известно о том, что в Уфе демонтируют торговые павильоны на площади перед Дворцом спорта. Как пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников, ангары, где ранее проходили популярные ярмарки выходного дня, могут представлять опасность как для посетителей, так и для работников торговых точек. В частности, опасность представляют металлические конструкции, износившиеся за годы эксплуатации.
В свою очередь, торговцам, реализовавшим свою продукцию в данных павильонах, в качестве торговых площадей рекомендовали обратить внимание на близлежащие торговые центры. Также на этой неделе стало известно, что власти планируют облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Жителей близлежащих домов такие новости не обрадовали. Так, многие считают, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. В то же время новости о закрытии торговых рядов вызвали бурные обсуждения и недовольство среди местных жителей. По их мнению, проходившие здесь ранее ярмарки были выгодны не только для местных жителей, которые могли приобрести здесь фермерские продукты, но и для жителей сел, приезжавших сюда с продуктами «со своего огорода».
Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, емонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и арендодателей. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности.
В настоящее время городские службы рассматривают альтернативные варианты площадки для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования. Также в мэрии акцентируют внимание на том, что Уфы, кроме площади перед Дворцом спорта, определены 10 площадок для проведения ярмарок выходного дня, из них восемь постоянно действующих фермерских зон, а также обустроены 34 бесплатных площадки для торговли продукцией граждан, занимающихся садоводством и ведущих личное подсобное хозяйство («бабушкины места»).
— Работа по обустройству мест для садоводов продолжается. В скором времени планируется обустройство шести новых площадок в местах с высокой проходимостью и увеличение торговых мест на пяти действующих площадках. Кроме того, в городе насчитывается 30 торговых предприятий, работающих в формате рынков, — прокомментировали в столичной администрации.
Напомним, ранее стало известно о том, что в уфимском микрорайоне Сипайлово под снос отправятся торговые павильоны Гагаринского рынка. На их месте появится торгово-сервисный комплекс, ФОК и поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в рамках одной смены. Наряду с этим планируется размещение двух автопаркингов на две сотни автомобилей. Суммарная площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров.