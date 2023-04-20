В Башкирии абоненты билайна ежемесячно проговаривают в сети VoLTE более 80 млн минут

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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По данным оператора, только в первом квартале 2023 года ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE превысила 80,7 млн минут. При этом количество пользователей технологии с момента ее запуска в регионе выросло более чем на 40%.
Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Республику Башкортостан. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.
«Год назад в республике заработала технология VoLTE, и сегодня мы видим, что этот сервис стал по-настоящему востребованным среди наших клиентов, а с каждым месяцем все больше жителей региона узнают о данной услуге. Для нас важно поддерживать интерес к VoLTE, поэтому мы активно расширяем наше покрытие 4G-связью в Башкирии. В прошлом году мы построили дополнительные базовые станции и завершили масштабный рефарминг LTE 2100, в результате этих работ сумели расширить покрытие и повысить средние скорости мобильного интернета в республике. Благодаря этим работам большее количество башкирцев могут подключить технологию и пользоваться ее возможностями», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.
*VoLTE — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru
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