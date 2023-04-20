mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

В Башкирии абоненты билайна ежемесячно проговаривают в сети VoLTE более 80 млн минут

20 апреля 2023, 07:56
Фото: freepik.com
В апреле 2022 года билайн запустил в Республике Башкортостан технологию VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более чёткой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга.

По данным оператора, только в первом квартале 2023 года ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE превысила 80,7 млн минут. При этом количество пользователей технологии с момента ее запуска в регионе выросло более чем на 40%.

Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Республику Башкортостан. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

«Год назад в республике заработала технология VoLTE, и сегодня мы видим, что этот сервис стал по-настоящему востребованным среди наших клиентов, а с каждым месяцем все больше жителей региона узнают о данной услуге. Для нас важно поддерживать интерес к VoLTE, поэтому мы активно расширяем наше покрытие 4G-связью в Башкирии. В прошлом году мы построили дополнительные базовые станции и завершили масштабный рефарминг LTE 2100, в результате этих работ сумели расширить покрытие и повысить средние скорости мобильного интернета в республике. Благодаря этим работам большее количество башкирцев могут подключить технологию и пользоваться ее возможностями», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

*VoLTE — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

Реклама beeline.ru LatgC6D6j

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
Сегодня, 07:39
Режим повышенной готовности. В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах
Сегодня, 07:43
Загадочные поездки служебного авто главы Голова по Башкирии довезли до суда
Сегодня, 05:34
Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу
Сегодня, 06:09
Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году
Сегодня, 07:08
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
18 апреля 10:28