В Башкирии абоненты билайна ежемесячно проговаривают в сети VoLTE более 80 млн минут

«Год назад в республике заработала технология VoLTE, и сегодня мы видим, что этот сервис стал по-настоящему востребованным среди наших клиентов, а с каждым месяцем все больше жителей региона узнают о данной услуге. Для нас важно поддерживать интерес к VoLTE, поэтому мы активно расширяем наше покрытие 4G-связью в Башкирии. В прошлом году мы построили дополнительные базовые станции и завершили масштабный рефарминг LTE 2100, в результате этих работ сумели расширить покрытие и повысить средние скорости мобильного интернета в республике. Благодаря этим работам большее количество башкирцев могут подключить технологию и пользоваться ее возможностями», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.