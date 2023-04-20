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Озвучен диагноз, с которым трое детей из Уфы экстренно попали в больницу

20 апреля 2023, 07:10
Фото: 1MI

Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей газом в 9-этажке в Уфе

Полуторогодовалого малыша и двух девочек-подростков госпитализировали в 17 больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

В Калининском районе Уфы трое детей, две девочки-подростка и полуторагодовалый малыш попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Помимо предварительного диагноза медиков есть и другие косвенные причины полагать, что дети отравились именно угарным газом.

Девятиэтажный дом по улице Ферина в Инорсе 1979 года постройки подключен к центральному газоснабжению, а управляющей компанией за ним числится УЖХ Калининского района. Деятельность компании и оценит прокуратура, в частности ведомство интересует соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.

— По итогам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним в Башкирии и в Уфе проблемы с газом стали активно появляться в конце 2022 года. Семьи о Октябрьском и в Ишимбае отравились угарным газом, к сожалению один из отравившихся мальчиков в Октябрьском скончался в больнице. В Уфе тем временем множество домов отключили от газоснабжения.

Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу
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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Дети#Город
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