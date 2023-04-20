Озвучен диагноз, с которым трое детей из Уфы экстренно попали в больницу

Напомним в Башкирии и в Уфе проблемы с газом стали активно появляться в конце 2022 года. Семьи о Октябрьском и в Ишимбае отравились угарным газом, к сожалению один из отравившихся мальчиков в Октябрьском скончался в больнице. В Уфе тем временем множество домов отключили от газоснабжения.