«Ударил сына ногой в лицо»: жители Башкирии увидели жуткое «воспитание» детей

На одной из городских площадей Сибая во вторник, 18 апреля, очевидцы засняли семейную историю. По словам очевидцев, семья с двумя детьми «воспитывала» одного из мальчиков. Сначала ребенка якобы начала бить мама, после чего «контрольный» удар ногой по лицу будто бы нанес отец. Было ли это сделано случайно или целенаправленно — неизвестно. Однако свидетели семейной драмы решили вывести историю на всеобщее обозрение и привлечь семью к ответу. Видео, на котором мама вытирает кровь с лица малыша, а очевидцы стыдят отца, который якобы только что пнул ребенка, разлетелось по городским и республиканским пабликам в социальных сетях.