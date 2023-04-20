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«Ударил сына ногой в лицо»: жители Башкирии увидели жуткое «воспитание» детей

20 апреля 2023, 10:00
Фото: vk.com/Черный список Сибай

«Ударил сына ногой в лицо»: жители Сибая увидели жуткое «воспитание» детей

Избиение родителями маленького мальчика попало на видео, и обеспокоенная общественность требует призвать родителей к ответу.

На одной из городских площадей Сибая во вторник, 18 апреля, очевидцы засняли семейную историю. По словам очевидцев, семья с двумя детьми «воспитывала» одного из мальчиков. Сначала ребенка якобы начала бить мама, после чего «контрольный» удар ногой по лицу будто бы нанес отец. Было ли это сделано случайно или целенаправленно — неизвестно. Однако свидетели семейной драмы решили вывести историю на всеобщее обозрение и привлечь семью к ответу. Видео, на котором мама вытирает кровь с лица малыша, а очевидцы стыдят отца, который якобы только что пнул ребенка, разлетелось по городским и республиканским пабликам в социальных сетях.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу МВД по республике, где изданию подтвердили, что такое сообщение полицией зарегистрировано, и по нему проводится проверка.

Известно, что проверку проводили и органы опеки, в результате которой изымать детей из семьи или же лишать родительских прав они не стали, об этом сообщает издание «Мой Башкортостан». При звонке в отдел опеки и попечительства Баймакского района корреспондента Mkset перенаправили к «человеку, который ездил на проверку», однако на просьбу прокомментировать ситуацию он сообщил, что ответит только на письменный запрос и «никаких интервью не давал».

Источник Mkset, знакомый с семьей, в свою очередь, сообщил, что отца семейства знает давно как «спокойного неагрессивного человека», однако не исключил, что «в тихом омуте черти водятся». Рассказал источник и о том, что дети в семье достаточно активные, да и в целом семью считают дружной и адекватной. Судя по соцсетям матери семейства, их семью можно и вовсе назвать образцово-показательной — она участвовала в семейных конкурсах. Семья, к слову, была в Сибае проездом, а проживают они в одной из деревень Баймакского района.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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