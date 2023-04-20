Телесериал «Позывной „Журавли“ выйдет на Иви 25 апреля 2023 года

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В основе четырёхсерийной драмы «Позывной „Журавли“ лежат реальные события на Смоленском направлении фронта, которые происходили в 1943 году. Все серии фильма выйдут до премьеры на телеканале НТВ.
Гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский подчеркнул, что сильное, проникновенное советское кино на тему войны невозможно повторить, однако нет необходимости в этом. По словам Гореславского, чрезвычайно важно то, что представители современного поколения продолжают размышлять о событиях 1941–1945 годов: читают литературу, пишут сценарии и снимают фильмы на своем киноязыке.
В телесериале «Позывной „Журавли“ снимались Марк-Малик Мурашкин, Александр Бухаров, Александр Обласов, Владимир Верёвочкин, Николай Самсонов, Игорь Угольников, Степан Лапин, Михаил Евланов, Глеб Бочков, Юлия Афанасьева, Марк Вдовин, Алексей Шевченков, Сергей Пускепалис, Дмитрий Белоцерковский, Мария Звонарёва, Ульяна Лукина, Бесо Гатаев, Сергей Чирков и другие актёры.
Владимир Верёвочкин признался, что ему очень нравятся военные кинокартины и для него огромная ответственность и большая честь работать с таким сильным материалом.
«Горжусь этой ролью, она научила меня многому: вместе с ней я ещё больше вырос, переламывался, падал и снова вставал, — констатировал Верёвочкин. — Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело».
Режиссёры сериала «Позывной „Журавли“ — Игорь Угольников и Александр Балахонов. Продюсеры проекта — Вадим Задорожный и Игорь Угольников.
Следует отметить, что Игорь Угольников выступил не только в качестве продюсера и режиссёра-постановщика, он также автор сценария и исполнитель одной из ролей. По его словам, фронтовые разведчики — это бойцы невидимого фронта, которые ежедневно вступали в схватку со смертью.
«Изучая материалы и воспоминания тех времён, удивляюсь — сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков. И теперь, особенно теперь, необходимо рассказывать и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов», — подытожил Угольников.