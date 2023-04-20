Телесериал «Позывной „Журавли“ выйдет на Иви 25 апреля 2023 года

Следует отметить, что Игорь Угольников выступил не только в качестве продюсера и режиссёра-постановщика, он также автор сценария и исполнитель одной из ролей. По его словам, фронтовые разведчики — это бойцы невидимого фронта, которые ежедневно вступали в схватку со смертью.