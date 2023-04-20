Сын обвиняемого в насилии директора филармонии в Башкирии заявил об угрозах

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Дело с обвинениями в домашнем насилии и в избиении бывшей гражданской жены нынешнего приняло новый оборот. В запутанную историю ворвался сын Юнира Калимуллина Давид Калимуллин. Сейчас он живет в Испании и прислал видео журналистам телепрограммы «Честно говоря», которые опубликовали рассказ парня о том, какой он запомнил жизнь с отцом.
Молодой человек жизнь с отцом запомнил не в самых приятных красках. Так, по его словам, воспитывали Давида строго, он много занимался музыкой, фортепиано и скрипкой и имел привычку кусать ноги, за что отец ставил его в угол и угрожал «убить молотком», если он не прекратит грызть ногти. Это, по словам Давида, происходило, когда он был в возрасте 10 лет.
После этого инцидента мама Давида обратилась в полицию и написали заявление, начались суды, после которых Калимуллин якобы получил штраф.
В возрасте 14-15 лет отец начал часто и надолго уезжать в Россию. В один из дней Давид разговаривал с отцом, когда тот был в России, отец был зол и сказал сыну-подростку в ходе разговора, что «он не заслуживает его крови», что «он плохой человек». После таких слов Давид перестал общаться с отцом и сейчас не общается с отцом.
Помимо откровений сына директора Сибайской филармонии журналисты программы «Честно говоря» сообщают и о том, что администраторы городских пабликов, которые стали тиражировать данную историю, стали получать в свой адрес угрозы.
Напомним, женщина, опасаясь преследования, покинула родной город, потому что нынешней весной ее бывшего гражданского мужа не остановило даже присутствие его дочери — по словам женщины, он при дочери ударил ее.