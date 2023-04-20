Сын обвиняемого в насилии директора филармонии в Башкирии заявил об угрозах

Молодой человек жизнь с отцом запомнил не в самых приятных красках. Так, по его словам, воспитывали Давида строго, он много занимался музыкой, фортепиано и скрипкой и имел привычку кусать ноги, за что отец ставил его в угол и угрожал «убить молотком», если он не прекратит грызть ногти. Это, по словам Давида, происходило, когда он был в возрасте 10 лет.