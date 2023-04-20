Стал известен график работы медучреждений Башкирии в день празднования Ураза-байрама

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения завтра, 21 апреля. Напомним, что в этот день верующие мусульмане в Башкирии и по всему миру отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам. В связи с этим 21 апреля пройдут праздничные мероприятия в 24 религиозных организациях Уфы. Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.
Так, 21 апреля поликлиники будут работать по графику субботы — с 08:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16:00). В этот день жители также могут пройти вакцинацию от коронавируса — с 08:00 до 17:00.
Отмечается, что по субботнему графику 21 апреля также будут работать центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения.