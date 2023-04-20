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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

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Стал известен график работы медучреждений Башкирии в день празднования Ураза-байрама

20 апреля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Изменения также коснутся времени работы аптек и подведомственных структурных подразделений

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения завтра, 21 апреля. Напомним, что в этот день верующие мусульмане в Башкирии и по всему миру отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам. В связи с этим 21 апреля пройдут праздничные мероприятия в 24 религиозных организациях Уфы. Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.

Так, 21 апреля поликлиники будут работать по графику субботы — с 08:00 до 17:00 (с приемом вызовов до 16:00). В этот день жители также могут пройти вакцинацию от коронавируса — с 08:00 до 17:00.

Отмечается, что по субботнему графику 21 апреля также будут работать центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения.

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#Азамат Нухов
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