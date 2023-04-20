Стал известен график работы медучреждений Башкирии в день празднования Ураза-байрама

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медицинские учреждения завтра, 21 апреля. Напомним, что в этот день верующие мусульмане в Башкирии и по всему миру отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам. В связи с этим 21 апреля пройдут праздничные мероприятия в 24 религиозных организациях Уфы. Подробнее ознакомиться со списком можно здесь.