"Росатом" завершает строительство устойчивой к землетрясениям АЭС "Аккую" в Турции

Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу ТРTHaber, первое ядерное топливо будет доставлено на станцию 27 апреля, пишет газета “Известия”. Он также отметил, что проект АЭС был разработан с учетом сейсмической безопасности и способен производить 10% электроэнергии, потребляемой в Турции. По словам министра, на сейсмологической карте поблизости от АЭС нет линий разлома земной коры, поэтому нет причин для беспокойства о безопасности в районе строящейся АЭС.