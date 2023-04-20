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"Росатом" завершает строительство устойчивой к землетрясениям АЭС "Аккую" в Турции

20 апреля 2023, 10:19
Атомная электростанция "Аккую", построенная компанией "Росатом" на юге Турции, способна выдерживать землетрясения магнитудой до 9 баллов.

Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу ТРTHaber, первое ядерное топливо будет доставлено на станцию 27 апреля, пишет газета “Известия”. Он также отметил, что проект АЭС был разработан с учетом сейсмической безопасности и способен производить 10% электроэнергии, потребляемой в Турции. По словам министра, на сейсмологической карте поблизости от АЭС нет линий разлома земной коры, поэтому нет причин для беспокойства о безопасности в районе строящейся АЭС.

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