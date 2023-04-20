Роман Юнеман: Жители Мариуполя продолжают жить и строить новые дома

В ходе гуманитарной миссии Роман Юнеман и его команда доставили около 30 тысяч электрических обогревателей в Мариуполь и 5 тысяч в Северодонецк до начала марта. Он отметил, что в октябре центральное отопление было доступно жителям только 10% домов, и был удивлён тем, что местные власти не предпринимали меры, чтобы решить эту проблему. Общая стоимость закупки и доставки обогревателей составила около 60 миллионов рублей. Благодаря этой миссии было спасено примерно 80 тысяч человек, что составляет где-то треть населения города. Кроме этого, они доставили 10 тысяч одеял.