Режим повышенной готовности, кадровые перестановки и отравление подростков в Уфе

Дело с обвинениями в домашнем насилии и в избиении бывшей гражданской жены нынешнего приняло новый оборот. О ситуации высказался сын Юнира Калимуллина — Давид Калимуллин. Как рассказывает молодой человек, воспитывали его в строгости. Так, за дурную привычку кусать ноги отец ставил его в угол и угрожал «убить молотком», если он не прекратит грызть ногти. Помимо этого в какой-то момент мужчина сказал сыну-подростку, что «он не заслуживает его крови», что «он плохой человек». После таких слов Давид перестал общаться с отцом и сейчас не общается с отцом. Напомним, и. о. директора Сибайской филармонии Юнира Калимуллина обвинили в домашнем насилии над бывшей гражданской супругой. Как рассказала сама Юлия Нуриахметова, во время проживания с гражданским мужем она неоднократно подвергалась унижениям и побоям, поступали в адрес Юлии и ее пожилых родителей угрозы расправы.