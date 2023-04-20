Режим повышенной готовности, кадровые перестановки и отравление подростков в Уфе

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Своеобразная рокировка произошла между администрацией Уфимского района и министерством ЖКХ Башкирии. Днем ранее глава администрации района Вилорий Угаров заявил о своем уход с должности, также он представил нового и. о. главы района Николая Ельникова, ранее занимавшего пост заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Сегодня же стало известно о назначении Угарова на должность заместителя министра ЖКХ — той самой должности, которую ранее занимал Николай Ельников.
В Уфе демонтируют торговые павильоны с площади перед Дворцом спорта. Как сообщили в администрации Октябрьского района, это связано с тем, что конструкции ангаров и шатров сильно износились, в связи с чем могут представлять угрозу жизни посетителей и сотрудников торговых точек. Примечательно, что новости о демонтаже павильонов вызвали волну недовольства среди местных жителей, по мнению которых исчезновение популярной площадки для проведения ярмарок негативно скажется как на горожанах, так и на жителях сел-участников ярмарок. Ситуацию прокомментировали в мэрии города.
В Благовещенске перекрыли дороги из-за разрушения дамбы. Сообщается, что в ходе очистки городского пруда на дамбе под дорогой выявили трещину. Она была обследована специалистами, а проезд на время был укреплен плитами перекрытия. За это время был подготовлен проект ремонта дамбы, он был готов еще в конце марта, прошел госэкспертизу и теперь город совместно с республиканским правительством изыскивает средства на проведение работ. Меж тем мэр города Олег Голов в своих социальных сетях сообщил, что принято решение о введении режима повышенной готовности из-за риска размыва дамбы и сообщил, что в связи с этим должны знать горожане.
Дело с обвинениями в домашнем насилии и в избиении бывшей гражданской жены нынешнего приняло новый оборот. О ситуации высказался сын Юнира Калимуллина — Давид Калимуллин. Как рассказывает молодой человек, воспитывали его в строгости. Так, за дурную привычку кусать ноги отец ставил его в угол и угрожал «убить молотком», если он не прекратит грызть ногти. Помимо этого в какой-то момент мужчина сказал сыну-подростку, что «он не заслуживает его крови», что «он плохой человек». После таких слов Давид перестал общаться с отцом и сейчас не общается с отцом. Напомним, и. о. директора Сибайской филармонии Юнира Калимуллина обвинили в домашнем насилии над бывшей гражданской супругой. Как рассказала сама Юлия Нуриахметова, во время проживания с гражданским мужем она неоднократно подвергалась унижениям и побоям, поступали в адрес Юлии и ее пожилых родителей угрозы расправы.
В Уфе трое детей, двое подростков и двухлетний малыш экстренно госпитализированы в больницу №17 с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Примечательно, что на запах газа семья жаловалась несколько дней. В первый день запаха из квартиры ниже этажом приехала «аварийка», но в квартиру попасть не смогла. Газовая служба перекрыла стояк и уехала сделав замеры. На следующий день в квартиру газовая служба смогла попасть, старую плиту пожилой соседки пришлось отключить, а газ всему стояку вернули. Сообщается, что после подключения подъезда к газу делали замеры и утечек не наблюдалось. Однако буквально через несколько часов детям пришлось вызывать скорую.