Пилот сообщил о сработавшем отказе у самолета из Уфы прямо в воздухе

18 апреля с летевшим из Уфы самолетом произошло ЧП. По данным телеграм-канала Aviaincident, на эшелоне у летевшего в Когалым судна авиакомпании «Ютэйр» произошел отказ генератора левого двигателя. Экипаж запустил вспомогательную силовую установку с подключением на борт сети в соответствии с техническим документом. Посадка прошла благополучно.