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Пилот сообщил о сработавшем отказе у самолета из Уфы прямо в воздухе

20 апреля 2023, 08:07
Фото: 1MI
Инцидент произошел два дня назад — подробности произошедшего стали известны только сейчас

18 апреля с летевшим из Уфы самолетом произошло ЧП. По данным телеграм-канала Aviaincident, на эшелоне у летевшего в Когалым судна авиакомпании «Ютэйр» произошел отказ генератора левого двигателя. Экипаж запустил вспомогательную силовую установку с подключением на борт сети в соответствии с техническим документом. Посадка прошла благополучно.

Ранее неисправный самолет приземлился в аэропорту Уфы - что произошло, можно почитать здесь.

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#Валерия Панаева
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