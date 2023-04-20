ОМК, УГНТУ и администрация Благовещенского района будут вместе готовить кадры

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Объединенная металлургическая компания (ОМК), Уфимский государственный технический университет (УГНТУ) и администрация Благовещенского района договорились о новых форматах сотрудничества при подготовке кадров для завода ОМК в Благовещенске (Республика Башкортостан). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Так, на территории благовещенского завода ОМК создадут профориентационный центр. На предприятии оборудуют пространство для встреч преподавателей университета и специалистов компании со школьниками и студентами. Там будут проходить лекции, семинары, конференции, круглые столы и другие мероприятия. Студенты смогут под руководством заводских наставников на практике решать конкретные производственные задачи, на их основе готовить и защищать дипломные работы. К организации профориентационного центра уже приступили.
Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин, глава администрации Благовещенского района Олег Голов и управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.
«Мы развиваем нашу систему образования, чтобы создавать более комфортные условия для школьников и студентов. В будущем планируем создать образовательный кластер в Благовещенске. Да, у нас нет ВУЗов в городе, но есть возможность прохождения практики, стажировки и совмещения обучения с работой на предприятиях. Это очень удобно и выгодно для многих ребят», — отметил на встрече глава Благовещенского района Олег Голов.
«Благовещенский завод ОМК является одним из ведущих предприятий Башкортостана и нашим давним партнером. С подписанием нового соглашения для действующих и будущих студентов нашего ВУЗа открываются новые возможности получать практические навыки по довольно редким специальностям. Также планируем запустить в работу еще одну базовую кафедру УГНТУ совместно с благовещенским заводом ОМК», — прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве ректор УГНТУ Олег Баулин.
«Мы тесно сотрудничаем с профильными вузами и техникумами Башкортостана. УГНТУ исторически готовит сильные технические кадры, поэтому мы заинтересованы, чтобы его выпускники приходили работать на благовещенский завод ОМК. Трехстороннее соглашение с УГНТУ и администрацией Благовещенского района станет новым важным этапом этой работы. Мы будем совместно разрабатывать программы обучения, уделяя особое внимание практической подготовке. У нас студенты приобретут первый опыт работы на реальном производстве, а старшеклассники смогут выбрать хорошую профессию и попасть в профессиональную команду нашего завода», — сказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Благовещенский завод ОМК системно работает с общеобразовательными и профильными учебными заведениями. На предприятии организуют оплачиваемые практики для студентов по востребованным специальностям. Завод заключил соглашения и договоры на практическую подготовку студентов почти всех учебных заведений Башкортостана, где есть профильные специальности. Предприятие также участвует в федеральных и региональных профориентационных проектах.