ОМК, УГНТУ и администрация Благовещенского района будут вместе готовить кадры

«Мы развиваем нашу систему образования, чтобы создавать более комфортные условия для школьников и студентов. В будущем планируем создать образовательный кластер в Благовещенске. Да, у нас нет ВУЗов в городе, но есть возможность прохождения практики, стажировки и совмещения обучения с работой на предприятиях. Это очень удобно и выгодно для многих ребят», — отметил на встрече глава Благовещенского района Олег Голов.