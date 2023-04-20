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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мигранты и их потомки составляют почти четверть населения ФРГ

20 апреля 2023, 13:15
Новые данные Федерального статистического ведомства ФРГ свидетельствуют о том, что более 24% населения Германии составляют мигранты и их потомки.

Как сообщает ТАСС, общее число людей с иммиграционным прошлым, включая тех, кто переехал на постоянное место жительства в Германию и их прямых потомков, составляет 20,2 млн человек, что соответствует 24,3% общей численности населения республики в 2022 году. В то же время, ведомство отмечает увеличение числа иммигрантов на 6,5% (1,2 млн человек) по сравнению с предыдущим годом, пишет RT.

В январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране нужны квалифицированные работники, готовые «закатать рукава».

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