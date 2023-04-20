Мигранты и их потомки составляют почти четверть населения ФРГ

Как сообщает ТАСС, общее число людей с иммиграционным прошлым, включая тех, кто переехал на постоянное место жительства в Германию и их прямых потомков, составляет 20,2 млн человек, что соответствует 24,3% общей численности населения республики в 2022 году. В то же время, ведомство отмечает увеличение числа иммигрантов на 6,5% (1,2 млн человек) по сравнению с предыдущим годом, пишет RT.