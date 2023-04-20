Мигранты и их потомки составляют почти четверть населения ФРГ

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Как сообщает ТАСС, общее число людей с иммиграционным прошлым, включая тех, кто переехал на постоянное место жительства в Германию и их прямых потомков, составляет 20,2 млн человек, что соответствует 24,3% общей численности населения республики в 2022 году. В то же время, ведомство отмечает увеличение числа иммигрантов на 6,5% (1,2 млн человек) по сравнению с предыдущим годом, пишет RT.
В январе текущего года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стране нужны квалифицированные работники, готовые «закатать рукава».