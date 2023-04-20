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В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах

20 апреля 2023, 07:43
Фото: telegram-канал Олега Голова

Дороги перекрыли из-за разрушения дамбы в башкирском Благовещенске

В городе-спутнике Уфы прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, о его результатах рассказал мэр города Олег Голов.

В городе-спутнике Уфы Благовещенске при очистке городского пруда на дамбе под дорогой выявили трещину. Она была обследована специалистами, а проезд на время был укреплен плитами перекрытия. За это время был подготовлен проект ремонта дамбы, он был готов еще в конце марта, прошел госэкспертизу и теперь город совместно с республиканским правительством изыскивает средства на проведение работ.

Сегодня, 20 апреля мэр города Олег Голов в своих социальных сетях сообщил, что принято решение о введении режима повышенной готовности из-за риска размыва дамбы и сообщил, что в связи с этим должны знать горожане.

  • Перекрыли проезд по дороге по ул. 50 лет Октября -Седова от ул. Советской до БАЗ на неопределенный срок;
  • Утвердили временную схему движения транспорта. Объездной маршрут: объездному маршруту: Седова — Братьев Першиных — Чистякова — трасса Уфа-Бирск-Янаул — Шоссейная — Старикова — Чапаева — Коммунистическая — 50 лет Октября.
— Приступаем к поднятию плит перекрытия, будем определять со специалистами возможные временные решения ситуации, — сообщил мэр.

Олег Голов попросил жителей сохранять спокойствие, выбирать объездные пути следования заблаговременно и соблюдать правила дорожного движения, с уважением относится ко всем участникам дорожного движения в непростой ситуации. Горожан об изменениях будут оперативно информировать.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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