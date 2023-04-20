В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах

В городе-спутнике Уфы Благовещенске при очистке городского пруда на дамбе под дорогой выявили трещину. Она была обследована специалистами, а проезд на время был укреплен плитами перекрытия. За это время был подготовлен проект ремонта дамбы, он был готов еще в конце марта, прошел госэкспертизу и теперь город совместно с республиканским правительством изыскивает средства на проведение работ.