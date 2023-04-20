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Какая будет погода в праздник «Ураза-байрам» в Башкирии

20 апреля 2023, 03:34
Фото: 1MI

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в праздник «Ураза-байрам»

В праздничные и выходные дни жителей республики ждут дожди и порывистый ветер.

Синоптики Башкирии рассказали, какая погода ожидается в республике в ближайшие три дня. Так, 20 апреля местами пройдёт небольшой дождь, ветер восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +13…+18 градусов.

В пятницу, 21 апреля, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, а при прояснениях и вовсе до -3 градусов. Однако днем ожидается +14…+19 градусов. Местами небольшой дождь, ветер умеренный.

Похолодает в республике к субботе, 22 апреля. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде и умеренном, временами порывистом ветре. Ночью температура воздуха будет +2…+7 градусов, а днем +8…+13.

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#Элина Сайфранова
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