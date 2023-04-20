mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Изображение материала

Как выглядит портрет типичного контрактника из Башкирии

20 апреля 2023, 07:17
Фото: 1MI

Военком составил портрет типичного контрактника из Башкирии

Кто обычно подписывает контракт, какого возраста и достатка эти жители

Сотрудник военкомата РБ Сергей Родинко рассказал, кто чаще всего идет служить в армию по контракту и как выглядит портрет типичного контрактника. Об этом сообщил ЦУР Башкирии.

- Сейчас средний возраст наших кандидатов несколько подрос. [...] Люди подтверждают, что финансовая сторона вопроса – вторична. […] Много из обращающихся – это ветераны и участники различных локальных конфликтов, Чеченской кампании, в Сирийской арабской республике, вплоть до Афганистана, - рассказал Сергей Родинко.

При этом военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что на контрактную службу набирают также и женщин-медиков для службы в медицинских батальонах.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о конкуренции в военкоматах.

#Валерия Панаева
Подпишитесь
Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы
Сегодня, 07:39
Режим повышенной готовности. В Башкирии в срочном порядке перекрыли движение на дорогах
Сегодня, 07:43
Загадочные поездки служебного авто главы Голова по Башкирии довезли до суда
Сегодня, 05:34
Трое детей из Уфы экстренно попали в больницу
Сегодня, 06:09
Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году
Сегодня, 07:08
В Уфе отменили популярное мероприятие в День Победы
18 апреля 10:28