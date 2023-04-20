Как выглядит портрет типичного контрактника из Башкирии

- Сейчас средний возраст наших кандидатов несколько подрос. [...] Люди подтверждают, что финансовая сторона вопроса – вторична. […] Много из обращающихся – это ветераны и участники различных локальных конфликтов, Чеченской кампании, в Сирийской арабской республике, вплоть до Афганистана, - рассказал Сергей Родинко.



При этом военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что на контрактную службу набирают также и женщин-медиков для службы в медицинских батальонах.