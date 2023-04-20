Как выглядит портрет типичного контрактника из Башкирии

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сотрудник военкомата РБ Сергей Родинко рассказал, кто чаще всего идет служить в армию по контракту и как выглядит портрет типичного контрактника. Об этом сообщил ЦУР Башкирии.
- Сейчас средний возраст наших кандидатов несколько подрос. [...] Люди подтверждают, что финансовая сторона вопроса – вторична. […] Много из обращающихся – это ветераны и участники различных локальных конфликтов, Чеченской кампании, в Сирийской арабской республике, вплоть до Афганистана, - рассказал Сергей Родинко.
При этом военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что на контрактную службу набирают также и женщин-медиков для службы в медицинских батальонах.
Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о конкуренции в военкоматах.