Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. В тексте закона также говорится об ограничительных мерах в отношении тех граждан, которые решили уклониться от призыва в армию.

В частности, тем, кто по каким-либо причинам не явились в военкомат в течение 20 дней после указанной в повестке даты, будет запрещено водить машину, получать кредит, продавать и покупать недвижимость, регистрироваться в качестве самозанятого и ИП.