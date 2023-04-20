Как переписать машину и квартиру на жену: советы юриста из Уфы

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. В тексте закона также говорится об ограничительных мерах в отношении тех граждан, которые решили уклониться от призыва в армию.
В частности, тем, кто по каким-либо причинам не явились в военкомат в течение 20 дней после указанной в повестке даты, будет запрещено водить машину, получать кредит, продавать и покупать недвижимость, регистрироваться в качестве самозанятого и ИП.
На фоне принятого закона жители стали чаще «гуглить» информацию о том, как же переписать квартиру или машину на жену.
Юрист из Уфы Наталья Закирова признается, что вариантов переоформления на супруга имущества зависит от того, на каком праве изначально это имущество принадлежит супругу. Если это совместная собственность, то необходимо обратиться к нотариусу и заключить брачный договор или внести изменения в уже имеющийся документ. Другой вариант — обратиться в суд, однако это займет больше времени.
Если же имущество находится в личной собственности гражданина, например, оно было получено в дар, по наследству или приватизировано, то можно составить договор дарения и сдать его в МФЦ или в Росреестр на регистрацию перехода права.
— У нотариуса, я думаю, что процесс займет немного больше времени, так как он перед сделкой запрашивает информацию о совместно нажитом имуществе, а в Росреестр сдать на регистрацию достаточно быстро — за день, — объясняет юрист Наталья Закирова.
Что касается движимого имущества, то если оно также совместно нажитое, то юридически правильно переоформить его можно через нотариуса. Как объясняет юрист, супруги не выдерживают все требования и составляют между собой договоры и сдают в ГИБДД. Однако такие сделки потом могут быть оспорены в суде.
Так, если автомобиль был приобретен гражданином в браке и оформлен полностью в его собственность, то передарить его по закону супруге не получится.
— По закону супруг не может подарить общее имущество другому супругу, потому что у второго супруга в этом движимом имуществе в силу закона есть уже половина. Но ГИБДД эти тонкости не всегда учитывает, но самое правильное — сделать это все же через нотариуса во избежание спорных моментов, — поясняет Наталья Закирова.
Если же движимое имущество находится в личной собственности, то переоформить его на супруга можно на основании договора дарения.
Юрист добавляет, что переоформить все достаточно легко при условии, если имущество не находится в залоге. В этом случае, например, ипотечную квартиру или автомобиль в кредите без согласия банка переоформить практически невозможно, так как подобные согласия банки, по информации Натальи Закировой, дают крайне редко.