Как комнатные растения могут помочь улучшить эмоциональное состояние

Лаванда благоприятно влияет на головную боль, стресс и тревожность благодаря своему аромату и выделяющимся в воздух эфирным маслам, пишет Pravda.Ru. Базилик и лимон также способны улучшить эмоциональное состояние, оказывая положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогая бороться со стрессом и напряжением. Мята и пеларгония также входят в список природных антидепрессантов, помогающих улучшить настроение, повысить бодрость и когнитивные функции.