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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Как комнатные растения могут помочь улучшить эмоциональное состояние

20 апреля 2023, 10:04
Сайт Makaronina.Ru подготовил список растений, которые могут помочь улучшить эмоциональное состояние.

Лаванда благоприятно влияет на головную боль, стресс и тревожность благодаря своему аромату и выделяющимся в воздух эфирным маслам, пишет Pravda.Ru. Базилик и лимон также способны улучшить эмоциональное состояние, оказывая положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогая бороться со стрессом и напряжением. Мята и пеларгония также входят в список природных антидепрессантов, помогающих улучшить настроение, повысить бодрость и когнитивные функции.

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