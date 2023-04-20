Фонд Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом

«Во всем мире сохраняется огромнейший интерес к российской науке. Во многом суть конгрессно-выставочного бизнеса – это проведение в том числе и научных конференций, научных форумов. Полагаю, что наше соглашение также поможет вывести и эти мероприятия на очень серьезный стандарт, который мы вместе с вами сформировали, - заявил глава Фонда Росконгресс. - В дальнейшем мы будем только развивать наше сотрудничество, помогая друг другу делать мероприятия все лучше и лучше, а сами мероприятия будут содействовать развитию научных исследований».