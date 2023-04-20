Фонд Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Институт в качестве стратегического научного партнера Фонда Росконгресс будет способствовать формированию концепции и научной повестки мероприятий, а также списков их участников. Стороны сообщили о том, что запланировано сотрудничество в информационной сфере и оказание друг другу консультационной и экспертной поддержки, пишет inkazan.ru.
Руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев напомнил о том, что фонд и институт сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. Совместными усилиями они организовали за это время множество масштабных мероприятий международного уровня, в том числе Конгресс молодых ученых, Российский винодельческий форум и Петербургский международный экономический форум. Проще говоря, в настоящее время учреждения формализуют свои взаимоотношения, уточнил Стуглев.
«Во всем мире сохраняется огромнейший интерес к российской науке. Во многом суть конгрессно-выставочного бизнеса – это проведение в том числе и научных конференций, научных форумов. Полагаю, что наше соглашение также поможет вывести и эти мероприятия на очень серьезный стандарт, который мы вместе с вами сформировали, - заявил глава Фонда Росконгресс. - В дальнейшем мы будем только развивать наше сотрудничество, помогая друг другу делать мероприятия все лучше и лучше, а сами мероприятия будут содействовать развитию научных исследований».
По словам Стуглева, в перспективе «на пространстве доверия Росконгресс» состоится много важных событий.
В свою очередь директор национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Марат Камболов также выразил уверенность в том, что запланированное сотрудничество с фондом будет плодотворным.
Почетный гость мероприятия советник президента России Антон Кобяков назвал организуемые Фондом Росконгресс мероприятия подходящими площадками для презентации новых отечественных разработок и технологий. По его мнению, Курчатовский институт представляет собой один из ведущих научно-исследовательских центров в мире и значительно обогатит повестку деловых мероприятий.
«Уверен, что сотрудничество столь авторитетных каждого в своей области институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира», – подытожил Кобяков.