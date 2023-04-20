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Фонд Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Курчатовским институтом

20 апреля 2023, 11:08
Фото: РИА
Курчатовский институт заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс. В рамках партнерства стороны намерены взаимодействовать в сфере организации научно-технологических конгрессно-выставочных мероприятий.

Институт в качестве стратегического научного партнера Фонда Росконгресс будет способствовать формированию концепции и научной повестки мероприятий, а также списков их участников. Стороны сообщили о том, что запланировано сотрудничество в информационной сфере и оказание друг другу консультационной и экспертной поддержки, пишет inkazan.ru.

Руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев напомнил о том, что фонд и институт сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. Совместными усилиями они организовали за это время множество масштабных мероприятий международного уровня, в том числе Конгресс молодых ученых, Российский винодельческий форум и Петербургский международный экономический форум. Проще говоря, в настоящее время учреждения формализуют свои взаимоотношения, уточнил Стуглев.

«Во всем мире сохраняется огромнейший интерес к российской науке. Во многом суть конгрессно-выставочного бизнеса – это проведение в том числе и научных конференций, научных форумов. Полагаю, что наше соглашение также поможет вывести и эти мероприятия на очень серьезный стандарт, который мы вместе с вами сформировали, - заявил глава Фонда Росконгресс. - В дальнейшем мы будем только развивать наше сотрудничество, помогая друг другу делать мероприятия все лучше и лучше, а сами мероприятия будут содействовать развитию научных исследований».

По словам Стуглева, в перспективе «на пространстве доверия Росконгресс» состоится много важных событий.

В свою очередь директор национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Марат Камболов также выразил уверенность в том, что запланированное сотрудничество с фондом будет плодотворным.

Почетный гость мероприятия советник президента России Антон Кобяков назвал организуемые Фондом Росконгресс мероприятия подходящими площадками для презентации новых отечественных разработок и технологий. По его мнению, Курчатовский институт представляет собой один из ведущих научно-исследовательских центров в мире и значительно обогатит повестку деловых мероприятий.

«Уверен, что сотрудничество столь авторитетных каждого в своей области институтов развития будет способствовать укреплению российской государственности в рамках нового многополярного суверенного мира», – подытожил Кобяков.

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