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В крупном пожаре в Башкирии обнаружены тела двоих человек

20 апреля 2023, 03:17
Фото: МЧС РБ

В Башкирии в ходе крупного пожара на трех садовых участках погибли два человека

Трагедия произошло поздним вечером в СНТ «Здоровье».

Вечером 19 апреля в СНТ «Здоровье» в Чишминском районе Башкирии произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщает МЧС РБ, загорелись бревенчатые баня и два садовых дома на трех участках, а также автомобиль Volkswagen Polo.

Пожар удалось локализовать менее чем за два часа, к сожалению, в ходе разбора пожара были обнаружены два тела, которые предположительно принадлежали мужчинам 38 и 62 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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#Элина Сайфранова#Пожар
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