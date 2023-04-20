В крупном пожаре в Башкирии обнаружены тела двоих человек

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Published Сегодня, 03:17
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Вечером 19 апреля в СНТ «Здоровье» в Чишминском районе Башкирии произошел крупный пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщает МЧС РБ, загорелись бревенчатые баня и два садовых дома на трех участках, а также автомобиль Volkswagen Polo.
Пожар удалось локализовать менее чем за два часа, к сожалению, в ходе разбора пожара были обнаружены два тела, которые предположительно принадлежали мужчинам 38 и 62 лет.
Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.