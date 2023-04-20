В Башкирии директора филармонии обвинили в домашнем насилии

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:06
Исполняющего обязанности директора Сибайской филармонии Юнира Калимуллина обвинили в домашнем насилии над бывшей гражданской супругой. Опасаясь за свою жизнь женщине пришлось бежать из родного города.
Как рассказала сама Юлия Нуриахметова телеграм-каналу «Честно говоря», во время проживания с гражданским мужем она неоднократно подвергалась унижениям и побоям, поступали в адрес Юлии и ее пожилых родителей угрозы расправы.
Женщина, по ее словам, дважды обращалась с заявлением в правоохранительные органы. В первый раз в 2020 году, тогда же женщине тайком удалось сбежать. Во второй раз — в марте 2023 года, когда мужчина якобы поднял на нее руку на глазах у их совместной дочери.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, в первый раз было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, решение оставлено в силе органами прокуратуры. По второму заявлению на данный момент проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, оно также будет направлено в прокуратуру.
Напомним, что данная история для Башкирии далеко не первая. Летом 2022 года в Белорецке бывший муж преследовал, а после убил Дину Махиянову. В марте пользователей социальный сетей шокировали кадры с избиением молодой девушки в лифте жилого дома. Позже выяснилось, что применял физическое насилие по отношению к ней ее супруг, однако от претензий к нему она отказалась.