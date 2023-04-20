В Башкирии директора филармонии обвинили в домашнем насилии

Женщина, по ее словам, дважды обращалась с заявлением в правоохранительные органы. В первый раз в 2020 году, тогда же женщине тайком удалось сбежать. Во второй раз — в марте 2023 года, когда мужчина якобы поднял на нее руку на глазах у их совместной дочери.