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COVID-19 остается мутантным: российский вирусолог дает комментарий о новом подвиде

20 апреля 2023, 07:12
Российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что хотя заболеваемость коронавирусом держится на невысоком уровне, постоянно появляются новые варианты COVID-19.

В России в настоящее время зафиксировано более 600 мутаций вируса, одной из которых является «арктур», пишут NEWS.ru. Однако по словам Альтштейна, нет оснований для беспокойства о какой-то особой заразности или опасности именно этого субварианта. Он добавил, что хотя будут продолжаться появления новых вариантов вируса, они не должны приводить к росту заболеваемости.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что были зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур» в России. Этот субвариант был выявлен ранее в Индии. Санитарное ведомство подчеркнуло, что хотя вариант патогена может быть заразным, но заболевание COVID-19 при нем протекает в легкой форме. По данным РПН, в связи с выявлением нового варианта коронавируса в стране не требуется введение каких-либо ограничений.

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