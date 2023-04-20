COVID-19 остается мутантным: российский вирусолог дает комментарий о новом подвиде

В России в настоящее время зафиксировано более 600 мутаций вируса, одной из которых является «арктур», пишут NEWS.ru. Однако по словам Альтштейна, нет оснований для беспокойства о какой-то особой заразности или опасности именно этого субварианта. Он добавил, что хотя будут продолжаться появления новых вариантов вируса, они не должны приводить к росту заболеваемости.