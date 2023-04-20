Буцаев: РЭО вместе с волонтерами разработал стандарт по экологизации форумов

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, второй год подряд компания и волонтеры объединения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. По его словам, в прошлом году были экологизированы 18 крупных мероприятий, а в этом году планируется охватить 25 форумов Росмолодежи. Экостандарт был разработан для того, чтобы подобные массовые события проходили без вреда для окружающей среды, сказал Буцаев.