Буцаев: РЭО вместе с волонтерами разработал стандарт по экологизации форумов

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, второй год подряд компания и волонтеры объединения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. По его словам, в прошлом году были экологизированы 18 крупных мероприятий, а в этом году планируется охватить 25 форумов Росмолодежи. Экостандарт был разработан для того, чтобы подобные массовые события проходили без вреда для окружающей среды, сказал Буцаев.
Стандарт по экологизации форумов впервые представили на открытии сезона молодежных форумов в России. Также о нем рассказали на «Мастерской сотрудничества» — образовательной программе для дирекций молодежных форумов, пишет gorod55.ru.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил важность того, чтобы установить критерии, позволяющие проводить такие массовые мероприятия максимально экологично. Также он считает необходимым прививать их участникам экопривычки и привычку осознанного потребления.
Лидер движения «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев отметил, что при подготовке мероприятий по экостандартам будет организован раздельный сбор отходов, будут проводиться ответственные закупки и разработана программа по экопросвещению участников.
После завершения сезона волонтеры совершат серию выездных аудитов на площадки форумов и проверят их на соответствие экостандартам. По результатам будет составлен рейтинг экологичности среди прошедших мероприятий.