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Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году

20 апреля 2023, 07:08
Фото: google

На уход за садом в двух резиденциях главы Башкирии потратят до 3,1 млн рублей

Средства, как обычно, выделят из бюджета.

Республиканское государственное казенное учреждение «Хозяйственное управление» ищет подрядчика на выполнение услуг по содержанию территории — двух участков. Первый из них площадью 1,9 га расположен на улице Зорге, 55 — там находится гостиничный комплекс, предназначенный для приема первых лиц страны. Второй — в двух километрах от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе Башкирии — там построены госдачи Радия Хабирова и других руководителей республики. Площадь этого участка составляет 23 га, судя по спутниковой карте на нем растут деревья, проложены дорожки.

Участок на ЗоргеУчасток на Зорге
Участок на Зорге
Фото: Публичная кадастровая карта

Начальная максимальная стоимость контракта — 3,1 млн рублей, он будет действовать до конца текущего года. В обязанности исполнителя входит рыхление прикорневых лунок, обрезка крон, валка сухих, больных, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев, их посадка, подготовка к зиме, уборка упавшей листвы и борьба с вредителями.

Участок в ВязовкеУчасток в Вязовке
Участок в Вязовке
Фото: Публичная кадастровая карта

Он также должен ухаживать за кустарниками, газонами и цветниками, убирать дорожки и площадки, ухаживать за гранитными и мраморными поверхностями, бетонными стенами, лестницами и скамьями. Зимой необходимо организовывать вывоз снега. Все работы оплачиваются из бюджета республики.

Как следует из материалов портала госзакупок, в июне 2022 года другое Хозуправление — №2 — заключило контракт стоимостью 2,5 млн рублей только на содержание и благоустройства резиденции на улице Зорге. А за вывоз снега из двух резиденций до конца текущего года заплатили 820 тыс. рублей. Помимо этого резиденции охраняются — три месяца таких услуг обходятся бюджету в 2,5 млн рублей.

#Наталья Балыкова#Общество
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