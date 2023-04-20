Борьба с вредителями: сколько заплатят садовникам «команды Хабирова» в этом году

Республиканское государственное казенное учреждение «Хозяйственное управление» ищет подрядчика на выполнение услуг по содержанию территории — двух участков. Первый из них площадью 1,9 га расположен на улице Зорге, 55 — там находится гостиничный комплекс, предназначенный для приема первых лиц страны. Второй — в двух километрах от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе Башкирии — там построены госдачи Радия Хабирова и других руководителей республики. Площадь этого участка составляет 23 га, судя по спутниковой карте на нем растут деревья, проложены дорожки.