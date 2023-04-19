Жителям Башкирии «простят» долги участников СВО перед банками

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Закон предусматривающий правовую базу для защиты созаемщиков участников СВО, который расширит кредитные каникулы для созаемщиков мобилизованных, почти принят. Документ депутаты Госдумы приняли уже в третьем чтении, его осталось принять Совету Федерации и президенту страны.
Сегодня право на приостановление исполнения обязательств по кредитам военнослужащих, а также членам семьи военнослужащих: супругам, несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве, детям до 23 лет на очном обучении и находящихся на иждивении военнослужащего. Однако бывают и случаи, когда кредит военнослужащий брал совместно с родителями и в случае, если в ходе СВО заемщик погибнет или получит инвалидность из-за ранения, его долг перейдет на созаемщика, то есть на родителя или усыновителя, которые не входят в перечень родственников, перечисленных в ныне действующей редакции закона.
— В течение всего периода действия кредитных каникул, предоставленных участнику специальной военной операции, члены его семьи — созаемщики — смогут не платить по кредиту. И это не будет считаться просроченной задолженностью. А в случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если они являются созаемщиками. Норма о списании распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Это гарантия того, что долг по кредиту участника СВО не ляжет на плечи его родителей, — высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин после того как закон приняли во втором чтении, его слова цитировал ТАСС.