Жителям Башкирии «простят» долги участников СВО перед банками

Сегодня право на приостановление исполнения обязательств по кредитам военнослужащих, а также членам семьи военнослужащих: супругам, несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве, детям до 23 лет на очном обучении и находящихся на иждивении военнослужащего. Однако бывают и случаи, когда кредит военнослужащий брал совместно с родителями и в случае, если в ходе СВО заемщик погибнет или получит инвалидность из-за ранения, его долг перейдет на созаемщика, то есть на родителя или усыновителя, которые не входят в перечень родственников, перечисленных в ныне действующей редакции закона.