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Жителям Башкирии «простят» долги участников СВО перед банками

19 апреля 2023, 13:09
Фото: 1MI

Созаемщиков участников СВО из Башкирии защитят от необходимости выплачивать кредит

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который должен защитить созаемщиков военнослужащих, а именно их родителей, чтобы им не пришлось расплачиваться с долгами в случае гибели или инвалидности сына.

Закон предусматривающий правовую базу для защиты созаемщиков участников СВО, который расширит кредитные каникулы для созаемщиков мобилизованных, почти принят. Документ депутаты Госдумы приняли уже в третьем чтении, его осталось принять Совету Федерации и президенту страны.

Сегодня право на приостановление исполнения обязательств по кредитам военнослужащих, а также членам семьи военнослужащих: супругам, несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве, детям до 23 лет на очном обучении и находящихся на иждивении военнослужащего. Однако бывают и случаи, когда кредит военнослужащий брал совместно с родителями и в случае, если в ходе СВО заемщик погибнет или получит инвалидность из-за ранения, его долг перейдет на созаемщика, то есть на родителя или усыновителя, которые не входят в перечень родственников, перечисленных в ныне действующей редакции закона.

— В течение всего периода действия кредитных каникул, предоставленных участнику специальной военной операции, члены его семьи — созаемщики — смогут не платить по кредиту. И это не будет считаться просроченной задолженностью. А в случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если они являются созаемщиками. Норма о списании распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Это гарантия того, что долг по кредиту участника СВО не ляжет на плечи его родителей, — высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин после того как закон приняли во втором чтении, его слова цитировал ТАСС.
Как и на какой срок могут взять кредитные каникулы мобилизованные из Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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