Выпал из гнезда: в парке Уфы мальчик попал в больницу после катания на качелях

Что касается качели-гнезда, в недавно реконструированном парке в Демском районе ее убрали еще в прошлом году, так как у нее были выявлены некие недочеты, которые подрядчик устранит по гарантии. Однако единственная качель-гнездо в парке пользовалась бешеной популярностью и создавала на себя очередь, кроме того привлекая и внимание подростков. Так что вернется ли гнездо в Демский парк, и как долго «простоит» в нем — открытый вопрос.