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Выпал из гнезда: в парке Уфы мальчик попал в больницу после катания на качелях

19 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI

Опасные развлечения в парке «Первомайский» в Уфе закончились госпитализацией ребенка

Сейчас пострадавший мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Во вторник 18 апреля в практически новом парке «Первомайский» в Калининском районе Уфы произошел инцидент, которого никто не ожидал. При катании на качелях «гнездо» крайне популярных во многих городских парках, сорвался мальчик-подросток. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, ребенок был госпитализирован в 17 больницу, в отделение нейрохирургии и сейчас находится в состоянии средней тяжести.

В мэрии Уфы инцидент с популярными качелями Mkset тоже прокомментировали, уточнив, что происшествие попало на записи камеры видеонаблюдения и предоставили раскадровку записи, на которой видно, что качели использовались детьми весьма экстравагантно.

в гнезде многовато птенцовв гнезде многовато птенцов
в гнезде многовато птенцов
Фото: скриншоты записи камеры видеонаблюдения в парке "Первомайский"
— На записи видеокамеры, установленной в парке «Первомайский», видно, что группа подростков из четырех-пяти человек внешне старше 12 лет осуществляли раскачивание на качели, из них трое в положении стоя, чем нарушали весовые и возрастные критерии правил эксплуатации, указанные на табличке неподалеку от аттракциона, пояснили в пресс-службе мэрии, показав как произошло падение и уточнив, что сами качели не порвались и упал ребенок по неизвестной причине.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что качели находились в исправном состоянии и до и после инцидента, а обрыв троса не был зафиксирован.

— Как показывает практика, развлечение на качелях дает самый высокий процент травматизма на игровых площадках. Поэтому мы, в свою очередь, обращаемся к родителям, чтобы также дома проводили профилактическую беседу со своими детьми о правилах пользования аттракционами, в том числе качелями, — обратились к горожанам в мэрии.

Не так давно жители Черниковки возмущались увиденным на детских качелях в еще реконструируемом парке Нефтехимиков, там группа подростков атаковала площадку для малышей и неистово эксплуатировала детские забавы, будто пытаясь вырвать детский инвентарь.

Что касается качели-гнезда, в недавно реконструированном парке в Демском районе ее убрали еще в прошлом году, так как у нее были выявлены некие недочеты, которые подрядчик устранит по гарантии. Однако единственная качель-гнездо в парке пользовалась бешеной популярностью и создавала на себя очередь, кроме того привлекая и внимание подростков. Так что вернется ли гнездо в Демский парк, и как долго «простоит» в нем — открытый вопрос.

 

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#Новости Уфы#Дети#Город#Ирина Деревянчук
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